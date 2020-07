Este ano vai chegar: Crysis Remastered

Crysis, foi um dos grandes jogos da primeira década deste século. Desenvolvido pela Crytek, este shooter futurista apresentou-nos na altura uma visão completamente diferente dos shooters a que estávamos habituados.

2020 será o ano em que Crysis voltará, com Crysis Remastered.

A Crytek quando lançou o jogo Crysis, acabou de certa forma por funcionar como um ponto de referência para o futuro. Isto, pois muitos dos elementos futuristas deste magnifico jogo, acabaram invariavelmente por ser introduzidos em muitos títulos futuros.

O jogo colocava o jogador no papel de um soldado das Forças Especiais Norte-Americanas (nome de código: Nomad) que era enviado para um arquipélago (ilhas Lingshan) algures no Oriente (perto da Coreia do Norte), onde algo se passava.

Crysis apresentava um grafismo estonteante na altura e o uso de um Nanosuit que serviu de inspiração para muitos jogos posteriores.

As ilhas, ‘controladas’ pelo exército norte-coreano encerravam um mistério milenar e que poderia mudar o Mundo para sempre. Conforme mais adiante na história se viria a descobrir, em Lingshan encontravam-se vestígios (e não só) de uma raça alienígena bastante avançada, há muito adormecida. Até agora!

O nosso soldado, juntamente com o seu pelotão, seria enviado para o arquipélago para resgatar uma equipa de arqueólogos que lançou o alerta.

O jogo era um shooter futurista e que apresentava uma característica tão comum nos jogos de hoje: o uso de Nanosuits. Efetivamente o nosso personagem tinha um fato especial que lhe conferia, não só proteção extra contra os ataques inimigos, como também mais força, maior rapidez e maior capacidade de destruição.

O jogo era brutal, não só pelos gráficos exuberantes (o efeito da água foi o melhor efeito que até então se tinha visto), mas, acima de tudo, pela diversidade e exigência dos inimigos e pelas capacidades de uso que o Nano fato nos permitia, com os seus quatro modos: Armour Mode, Cloak Mode, Speed Mode e Strength Mode.

Recentemente surgiram noticias na Microsoft Store de que o jogo seria lançado a 23 de julho deste ano, mas, tão rapidamente como surgiram, também rapidamente essas notícias desapareceram.

No entanto, sabe-se que o lançamento do jogo foi apenas adiado. Segundo os responsáveis pela remasterização, esse adiamento foi necessário para que o jogo seja polido e melhorado.

Aliás, pelas poucas imagens que se viam no artigo da Microsoft Store, notava-se uma tremenda semelhança no grafismo entre esta remasterização e o Crysis original. Isso levou a muitos comentários menos positivos e isso também deve ter tido o seu peso neste adiamento.

“Todas as principais características do jogo estão prontas, mas queremos um pouco mais de tempo para polir o jogo” referiu uma fonte da Crytek. Acrescentando ainda que “Nós vimos a reação generalizada da comunidade em relação às imagens que foram reveladas na ‘leak’ da Microsoft Store e decidimos tomar medidas.”

E é assim… aproxima-se a altura de voltar às ilhas Lingshan!