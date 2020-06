Chegou o novo Linux Mint 20 “Ulyana”! Uma das melhores distro Linux

Quando se fala em distribuições Linux estáveis e com bom look and feel o Linux Mint é provavelmente dos primeiros da lista. Esta distribuição, que é baseada no Ubuntu, tem evoluído significativamente e até já ultrapassou a distribuição da Canonical.

Hoje foi lançado o novo Linux Mint 20 que está disponível com os ambientes gráficos de trabalho MATE, Cinnamon e Xfce.

Depois de vários meses de espera, eis que chegou aquela que é considerada uma das melhores distribuições Linux do mundo.

O novo Linux é baseado no Ubuntu 20.04 LTS e como tal tem 5 anos de suporte. Esta nova versão está disponível com três ambientes gráficos distintos: MATE, Cinnamon e Xfce.

Principais novidades do Linux Mint 20 “Ulyana”

O Linux Mint 20 oferece suporte para diferentes tamanhos de monitores HiDPI. Além disso, inclui uma nova ferramenta designada de Warpinator para partilhar ficheiros na rede local.

A janela de boas-vindas permite agora o acesso rápido à alteração do tema de cores da área de trabalho. Além disso, destaque ainda para:

Gestor de ficheiros (mais desempenho)

Linux kernel 5.4

Melhor suporte para vários monitores

Mais temas

Suporte para Fractional scaling

Esta é uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Para quem quer dar os primeiros passos numa boa alternativa ao sistema operativo Windows e também macOS, esta é normalmente uma das distribuições Linux sugeridas, mas é também uma das que tem maior comunidade.

Como referido, esta nova versão tem 5 anos de suporte o que dá garantidas aos utilizadores de um sistema sempre com o melhor software e estabilidade. Depois destaque também para a enorme comunidade que segue e contribuiu para este projeto.

