NASA concebeu colar vibratório para ajudar a combater a COVID-19

Não, a pandemia não está a desaparecer no mundo. Também não há vacina e nenhum tratamento que seja eficaz para acabar com a COVID-19. Assim, o uso de máscara, o distanciamento social e o mudar de certos hábitos são a melhor defesa contra o SARS-CoV-2. Foi neste caminho que a NASA apostou agora.

As mãos podem ser um foco de infeção e o tocar no rosto, nos olhos são uma forma de contágio. Nesse sentido, a NASA desenvolveu um colar vibratório para o alertar quando, inadvertidamente, for tocar no rosto.

NASA: Travar o contágio que pode ser transmitido pelas mãos

O mundo continua a travar uma acesa luta contra a COVID-19. Os números não mentem e ao dia de hoje, contam-se mais de 10 milhões de pessoas infetadas, o que resultou em mais de 500 mil mortes. Assim, identificar as causas e desenvolver métodos de proteção é cada vez mais uma forma de sobreviver. A máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos continuam a ser primordiais para travar os contágios.

Conforme temos visto, foram chamadas à linha da frente no combate à doença empresas de todos os setores. A NASA, por exemplo, desenvolveu já ventiladores e trabalha em vários outros projetos. Entre eles está um sensor, colocado num colar, que pode ser muito importante para nos ajudar a parar velhos hábitos, agora desnecessários e perigosos.

PULSE, o colar para combater a COVID-19

Tocamos dezenas ou centenas de vezes por dia no nosso rosto. No entanto, esta prática, no cenário pandémico atual, pode ser a porta de contágio. Assim, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA fabricou um dispositivo “vestível”.

O PULSE é um pendente que se pode pendurar no pescoço como se fosse um colar. Contudo, a questão aqui não é decorativa. Quando a mão do utilizador se aproxima do dispositivo, este começa a vibrar. Tal alerta é importante para lembrar a pessoa do necessário afastamento das mãos da sua zona facial.

Tendo em conta que a ideia não é comercializar o dispositivo, mas sim permitir que qualquer pessoa o faça e use, a NASA disponibilizou as instruções da tecnologia e design para fazer o PULSE. Todo o material informativo encontra-se disponível gratuitamente para qualquer pessoa. Basta uma impressora 3D, um ferro de soldar, alguns fios, um motor, uma bateria, e outros materiais convencionais.

A NASA tem estado ocupada com o desenvolvimento de outros produtos, como é o caso do protótipo de ventilador potencialmente salva-vidas.

Desde que a pandemia começou, vários dispositivos e ferramentas surgiram para o ajudar socialmente à distância, proteger-se de possíveis infeções, e retardar a propagação a outros à sua volta.

