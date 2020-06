Criada máscara Bluetooth que aumenta a voz e permite falar ao telefone

A pandemia da COVID-19 veio trazer-nos mais um acessório, neste caso de uso praticamente obrigatório. A máscara faz hoje parte da nossa indumentária e há para todos os gostos, cores e necessidades.

Uma equipa japonesa desenvolveu a C-mask, uma máscara Bluetooth que permite aumentar a voz e fazer chamadas, sem a necessidade de levar o telefone à cara. Mas há mais, pois esta máscara inteligente é capaz de traduzir para até 8 idiomas.

A máscara é atualmente um dos meios mais eficazes para uma adequada prevenção de contágio da COVID-19. Através das suas características e do filtro que permite, este acessório cria uma barreira para que as gotículas de saliva não atinjam terceiros. Isto ajuda a bloquear, assim, a transmissão e propagação do vírus de pessoa para pessoa.

Mas esta peça de vestuário vai ainda ser precisa por um período longo que ninguém sabe ainda dizer quando terminará. Desta forma, algumas máscaras passaram de “simples” equipamentos de proteção individual, para peças mais avançadas com características capazes de responder às necessidades dos utilizadores.

Criada máscara Bluetooth que permite falar ao telefone sem problemas

A startup japonesa Donut Robotics criou uma máscara elaborada que funciona através de bluetooth, permitindo aumentar a voz da pessoa e ajudando a que se fale ao telefone sem os constrangimentos do uso de uma máscara normal.

Designada C-Mask, esta máscara inteligente deve ser colocada por cima de uma máscara tradicional, como por exemplo as cirúrgicas, TNT, tecido, etc. No fundo, ao ser usada de forma isolada, ela não vai proteger do vírus, serve apenas como uma camada tecnológica sobre essa proteção.

Por outro lado, como relata a Reuters, a proteção que este dispositivo oferece é num âmbito mais prático e indireto. Ou seja, através da sua funcionalidade, o utilizador já escusa de retirar a máscara ou levar o telefone à cara quando necessitar estar numa chamada.

Como sabemos, os smartphones são dos objetos mais sujos, tendo mesmo mais bactérias do que uma sanita. E pode também transportar o SARS-CoV-2, vírus responsável por causar a doença da COVID-19.

Assim, ao facilitar que o telefone não esteja em contacto direto com a cara, este tecnologia ajuda na diminuição da probabilidade de infeção.

Quando usamos máscara, por vezes isso torna a comunicação num desafio pois a nossa voz fica abafada. Para isso, a C-Mask traz um altifalante que capta a voz do utilizador e amplifica-a, de modo a facilitar a compreensão do que se diz quando temos que usar máscara.

Durante os testes da startup, o recurso de ampliação de voz funcionou muito bem quando, por exemplo, duas pessoas tentavam falar uma com a outra separadas por uma proteção de vidro. Uma vez que estas proteções são cada vez mais usadas como medidas de contenção do vírus, tal como em lares e empresas, esta é assim uma solução eficaz para a comunicação.

C-Mask é capaz de traduzir para até 8 idiomas

Mas há ainda outra funcionalidade fantástica. Esta máscara é capaz de traduzir em tempo real do japonês para outros 8 idiomas. Este recurso facilitará bastante a comunicação entre duas pessoas que não falam a mesma língua. No entanto esta funcionalidade vai depender de um pagamento extra.

Claro que tudo isto tem um preço e a cada máscara será vendida a cerca de 30 euros. As primeira 5.000 máscaras vão começar a ser vendidas em setembro no Japão. No entanto há previsões para que a venda também comece na China, EUA e Europa.