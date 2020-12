Age of Water, uma aventura dentro de água

Lembra-se de Waterworld, com Kevin Costner? Tratava-se de um filme que decorria num futuro pós-apocalíptico e no qual a terra se encontrava totalmente invadida pela água.

Os estúdios da Gaijin Entertainment, encontram-se a desenvolver o seu próximo titulo, Age of Water, um jogo com uma história muito semelhante a Waterworld.

Os estúdios sediados em Chipre da Gaijin Entertainment (War Thunder e Crossout), revelaram que o seu próximo jogo online Age of Water, entrará na sua fase Alpha em breve.

Trata-se de um jogo online cuja história tem alguns pontos de intersecção com Waterworld, um filme de 1995, protagonizado por Kevin Costner.

Um mundo repleto de água

A ação de Age of Water passa-se num futuro distante no qual a superfície do planeta Terra se tornou apenas água. Os mares invadiram tudo e não se conhece a existência de terra firme em lado algum.

Os habitantes que sobreviveram ao cataclismo aquático, vivem em cidades construídas acima do nível do mar. Graças ao engenho dos sobreviventes, até foi possível a criação de verdadeiros arranha-céus em pleno oceano.

É neste cenário totalmente aquático que o jogo decorre. O jogador é o comandante de uma embarcação que utiliza para viajar de aldeamento em aldeamento e na suas aventuras.

Segundo o que se sabe, existirão também piratas em abundância, que tentarão roubar o loot do jogador. Loot esse que será encontrado nas diversas missões de mergulho que o jogador terá de levar a cabo nas antigas cidades, quando ainda havia terra firme.

Seja a solo ou com amigos, os jogadores terão um mar aberto à exploração cheio de recursos e de tesouros preciosos que poderá vender nos diversos aldeamentos que se encontram espalhados. Com o dinheiro amealhado poderão fazer upgrades aos seus barcos e mesmo construir novos, com novos equipamentos e armas.

A lenda da terra firme

Tal como filme de Kevin Costner, Age of Water terá também uma lenda da existência de terra firme. Mas… será que há mesmo?

Pois, cabe ao jogador descobrir isso mesmo, mas apenas quando o jogo for lançado, algures no decorrer do próximo ano.

“Acreditamos que o mundo repleto de cor e luminosidade de Age of Water, acompanhado pelo ambiente pouco usual em que o jogo decorre e adicionado a uma enorme liberdade de exploração fará com que o jogo venha a cativar muitos jogadores que apreciem títulos de exploração de novos mundos“, explica Yuri Miroshnikov, produtor de Age of Water.