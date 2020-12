Os smartwatches são peças tecnológicas muito atrativas para quem pratica atividade física e quer monitorizar os seus treinos para avaliar a evolução. São também ideais pais quem depende muito das comunicações via smartphone, uma vez que podem receber todas as notificações do smartphone e que ainda pode ser usados para resposta rápidas. Com um ecrã maior que o habitual a LEMFO apresentou um relógio a pensar nos jogos.

Conheça mais sobre o LEMFO LEMT 4G.

LEMFO LEMT 4G – um smartwatch dedicado aos jogos

Se a maioria dos utilizadores de um smartwatch veem na monitorização das atividades físicas a maior qualidade destes dispositivos, existem outros que valorizam o facto de ser uma extensão do smartphone. Não associamos de todo o jogo ao relógio, apesar de existirem várias aplicações nesse sentido.

Sendo muito mais que um relógio para jogar jogos básicos, o LEMFO LEMT 4G poderá mesmo ser considerado um telefone Android de pulso, com ecrã acima do habitual.

O LEMFO LEMT 4G tem, portanto, 2,86″ com resolução de 480 x 640 píxeis. Evidentemente, também disponibiliza funcionalidades de monitorização de atividade física. Mas mais que isso, inclui GPS, tem Wi-Fi e Bluetooth e pode ser ainda ser utilizado com um cartão nano-SIM LTE.

Pode optar por uma versão mais básica com 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento ou então por uma outra de 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento.

Sendo um dispositivo Android (versão 7.1) tem acesso à Play Store da Google podendo então instalar jogos ou qualquer outra app compatível.

A destacar há ainda uma pequena câmara fotográfica de 5 MP. Assim, além de fotos, poderá ainda ser utilizado para videochamadas. Outro pormenor, prende-se com o facto de ter certificado IP67 de resistência a água e poeiras.

Por fim, a bateria. O LEMFO LEMT 4G tem uma bateria de 2700 mAh que, segundo a marca, pode oferecer uma semana de autonomia.

O LEMFO LEMT 4G está disponível por 118,99 €, numa promoção até ao final do ano. Poderá ainda aproveitar outros produtos, sem taxas de alfandega, até 31 de dezembro, como por exemplo este pequeno avião telecomandado WLtoys XK X450 por 76,49 €.

LEMFO LEMT 4G