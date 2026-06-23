Prime Day: descontos até 60% em colunas e auriculares na Amazon
Os Prime Day arrancaram oficialmente no dia 22 de junho e representam uma excelente oportunidade para comprar os melhores gadgets a um preço consideravelmente mais acessível. Neste artigo, compilámos oportunidades em matéria de som, desde colunas portáteis até auriculares e auscultadores.
Os próximos dias dão forma a uma das melhores alturas do ano para investir em tecnologia, especialmente para quem procura equipamentos de áudio de qualidade sem pagar o preço habitual.
Durante os Prime Day, é comum encontrar descontos muito significativos em algumas das marcas e modelos mais procurados do mercado, permitindo adquirir gadgets premium por valores bastante mais acessíveis.
Para os consumidores que valorizam uma boa experiência sonora, esta é uma oportunidade particularmente interessante para renovar equipamentos ou dar o salto para produtos de gama superior.
Melhores descontos em colunas portáteis e auriculares/auscultadores
Huawei FreeBuds SE 2
Auriculares de bateria de 40 horas, compactos e confortáveis, proteção IP54 contra poeira e respingos, Bluetooth 5.3, som estável, iOS e Android, Isle Blue.
JBL Tune Flex TWS
Auriculares In Ear sem fios com cancelamento ativo de ruído, graves potentes, resistência à água IPX4, 8 a 24 h de bateria, estojo de carregamento, preto.
Soundcore by Anker Space Q45
Auscultadores sem fios com cancelamento de ruído ativo adaptativo, até 98% de redução de ruído, reprodução de 50 h, LDAC Hi-Res áudio sem fio, Control App, Bluetooth 5.
Bose Portable Smart Speaker
Altifalante portátil com controlo de voz Alexa integrado, prateado.
Beats Studio Pro
Auriculares sem fios Bluetooth com cancelamento de ruído, áudio espacial personalizado, som USB-C sem perda, compatibilidade com Apple e Android - areia.
Beats Studio Buds +
Auriculares totalmente sem fios com cancelamento de ruído, melhor compatibilidade com Apple e Android, microfone integrado, Bluetooth, resistência ao suor - Preto/Dourado.
Bose Ultra Open Earbuds
Auriculares sem fios com botão de alta qualidade e fidelidade, auriculares Bluetooth intraurais para corrida, design de moda aberta, até 48 h de autonomia, branco fumado.
JBL Auscultadores Tune 520 BT
Auscultadores sem fios por Bluetooth, 57 horas de reprodução com JBL Pure Bass, dobráveis, preto.
JBL Charge 5
Altifalante sem fios portátil com Bluetooth e bateria integrada, resistente à água (IP67), com PartyBoost para aumentar o nível da festa, até 20 h de reprodução, preto.
Beats Auriculares sem fios Flex
Chip Apple W1, Auriculares magnéticos, Bluetooth de Classe 1, 12 Horas de Som ininterrupto - Preto.
Bose QuietComfort Earbuds True Wireless
Auriculares com Bluetooth com cancelamento de ruído ativo e microfone, tecnologia Deep Bass e classificação IPX4, até 8,5 horas de autonomia, azul crepúsculo.
Google Pixel Buds Pro 2
Auriculares com botão sem fios com cancelamento de ruído ativo, auriculares Bluetooth, obsidiana.
Soundcore Sport X20
Auscultadores sem fio Esportivos com cancelamento de Ruído, Ganchos giratórios e Extensíveis, Graves Profundos, Impermeáveis IP68, Resistentes ao Suor e à Poeira, Longa reprodução.
Marshall Emberton III
Altifalante Bluetooth portátil, sem fios, emparelhável, IP67 resistente ao pó e à água, mais de 32 horas de tempo de reprodução - preto e prateado.
Sony WH-1000XM5
Auriculares de cabeça sem fios premium com Noise Cancelling, Bluetooth, chamadas, Hi-Res, bateria de 30 h, inclui estojo rígido, iOS, Android, azul meia-noite.
Sony ULT FIELD 7
Altifalante sem fios bluetooth portátil com ULT POWER SOUND e Deep Bass, altifalante X-Balanced, bateria 30H, IP67, impermeável, iluminação LED, microfone, entrada para guitarra.
Com reduções de preço que podem chegar aos 60%, este é um dos momentos mais vantajosos para comprar equipamentos de áudio com uma excelente relação entre qualidade e preço.
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