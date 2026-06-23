Prime Day: descontos até 60% em colunas e auriculares na Amazon

Os Prime Day arrancaram oficialmente no dia 22 de junho e representam uma excelente oportunidade para comprar os melhores gadgets a um preço consideravelmente mais acessível. Neste artigo, compilámos oportunidades em matéria de som, desde colunas portáteis até auriculares e auscultadores.

Os próximos dias dão forma a uma das melhores alturas do ano para investir em tecnologia, especialmente para quem procura equipamentos de áudio de qualidade sem pagar o preço habitual.

Durante os Prime Day, é comum encontrar descontos muito significativos em algumas das marcas e modelos mais procurados do mercado, permitindo adquirir gadgets premium por valores bastante mais acessíveis.

Para os consumidores que valorizam uma boa experiência sonora, esta é uma oportunidade particularmente interessante para renovar equipamentos ou dar o salto para produtos de gama superior.

Melhores descontos em colunas portáteis e auriculares/auscultadores

Huawei FreeBuds SE 2 Auriculares de bateria de 40 horas, compactos e confortáveis, proteção IP54 contra poeira e respingos, Bluetooth 5.3, som estável, iOS e Android, Isle Blue. Ver na Amazon

JBL Tune Flex TWS Auriculares In Ear sem fios com cancelamento ativo de ruído, graves potentes, resistência à água IPX4, 8 a 24 h de bateria, estojo de carregamento, preto. Ver na Amazon

Soundcore by Anker Space Q45 Auscultadores sem fios com cancelamento de ruído ativo adaptativo, até 98% de redução de ruído, reprodução de 50 h, LDAC Hi-Res áudio sem fio, Control App, Bluetooth 5. Ver na Amazon

Bose Portable Smart Speaker Altifalante portátil com controlo de voz Alexa integrado, prateado. Ver na Amazon

Beats Studio Pro Auriculares sem fios Bluetooth com cancelamento de ruído, áudio espacial personalizado, som USB-C sem perda, compatibilidade com Apple e Android - areia. Ver na Amazon

Beats Studio Buds + Auriculares totalmente sem fios com cancelamento de ruído, melhor compatibilidade com Apple e Android, microfone integrado, Bluetooth, resistência ao suor - Preto/Dourado. Ver na Amazon

Bose Ultra Open Earbuds Auriculares sem fios com botão de alta qualidade e fidelidade, auriculares Bluetooth intraurais para corrida, design de moda aberta, até 48 h de autonomia, branco fumado. Ver na Amazon

JBL Auscultadores Tune 520 BT Auscultadores sem fios por Bluetooth, 57 horas de reprodução com JBL Pure Bass, dobráveis, preto. Ver na Amazon

JBL Charge 5 Altifalante sem fios portátil com Bluetooth e bateria integrada, resistente à água (IP67), com PartyBoost para aumentar o nível da festa, até 20 h de reprodução, preto. Ver na Amazon

Beats Auriculares sem fios Flex Chip Apple W1, Auriculares magnéticos, Bluetooth de Classe 1, 12 Horas de Som ininterrupto - Preto. Ver na Amazon

Bose QuietComfort Earbuds True Wireless Auriculares com Bluetooth com cancelamento de ruído ativo e microfone, tecnologia Deep Bass e classificação IPX4, até 8,5 horas de autonomia, azul crepúsculo. Ver na Amazon

Google Pixel Buds Pro 2 Auriculares com botão sem fios com cancelamento de ruído ativo, auriculares Bluetooth, obsidiana. Ver na Amazon

Soundcore Sport X20 Auscultadores sem fio Esportivos com cancelamento de Ruído, Ganchos giratórios e Extensíveis, Graves Profundos, Impermeáveis IP68, Resistentes ao Suor e à Poeira, Longa reprodução. Ver na Amazon

Marshall Emberton III Altifalante Bluetooth portátil, sem fios, emparelhável, IP67 resistente ao pó e à água, mais de 32 horas de tempo de reprodução - preto e prateado. Ver na Amazon

Sony WH-1000XM5 Auriculares de cabeça sem fios premium com Noise Cancelling, Bluetooth, chamadas, Hi-Res, bateria de 30 h, inclui estojo rígido, iOS, Android, azul meia-noite. Ver na Amazon

Sony ULT FIELD 7 Altifalante sem fios bluetooth portátil com ULT POWER SOUND e Deep Bass, altifalante X-Balanced, bateria 30H, IP67, impermeável, iluminação LED, microfone, entrada para guitarra. Ver na Amazon

Com reduções de preço que podem chegar aos 60%, este é um dos momentos mais vantajosos para comprar equipamentos de áudio com uma excelente relação entre qualidade e preço.

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