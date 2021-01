Novo CEO da Intel diz que a empresa “precisa fazer CPUs melhores que a Apple”

Apesar de a Intel continuar a liderar no segmento dos processadores, cada vez mais concorrentes ameaçam o seu pódio. A rival mais importante é a AMD que tem conquistado de forma sólida a preferência de muitos utilizadores.

Pat Gelsinger será o novo CEO da fabricante, mas agora o executivo disse que a Intel “precisa fazer CPUs melhores do que a Apple”.

A Intel lidera o mercado dos processadores, embora os nossos leitores tenham escolhido a AMD como a melhor fabricante destes chips. No entanto a marca da Califórnia continua a manter o processo de fabrico de 14 nanómetros, o que a afasta da evolução de outras empresas.

Mas, num tentativa de reverter a situação, a TSMC vai começar a fabricar os CPUs da Intel. O objetivo é recuperar o tempo perdido da empresa, através do processo de fabrico de 5 nm e 3 nm.

Intel precisa fazer CPUs melhor do que a Apple, diz novo CEO

Recentemente soube-se que Pat Gelsinger iria assumir o cargo de CEO da Intel, a partir do dia 15 de fevereiro de 2021. Mas, ainda nem estreou o cargo e o executivo já fez algumas declarações polémicas. Assim, de acordo com o novo CEO, a empresa “precisa de fabricar CPUs melhor do que a Apple”.

Recordamos que a foi a própria Apple quem acabou a parceria com a Intel. De seguida, a empresa de Cupertino começou a produzir os seus próprios processadores, sendo que o primeiro foi o M1. Os rumores indicavam que a decisão de deixar a Intel, prendeu-se com a falta de resultados positivos dos CPUs Intel nos computadores da maçã.

Segundo o site local de Oregon, The Oregonian, a Intel terá realizado uma reunião geral com as seus colaboradores. Nessa reunião estava então presente Pat Gelsinger que terá dito que:

Nós [Intel] temos que entregar produtos melhores para o ecossistema de PC do que qualquer coisa possível que uma empresa lifestyle em Cupertino faça. Temos que ser assim tão bons no futuro.

Atualmente, a Intel precisa de se focar para recuperar o fôlego de uma corrida cuja concorrência parece estar a ganhar.