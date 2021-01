Tal como se esperava a Samsung resolveu inovar no que toca às funcionalidades do Galaxy S21. Ainda que na forma de um extra, trouxe para o Ultra algo que se tem revelado um sucesso na linha Note. Falamos da S Pen, que cada vez mais vai começar a ser vista nos smartphones da marca.

Esta mudança vem confirmar a utilidade e garantir a evolução da S Pen, enquanto lhe dá novas funcionalidades. A Samsung não vai parar por aqui e anunciou que a sua caneta poderá em breve ser vista em muitos mais smartphones.

A Samsung quer trazer o melhor do Galaxy Note

Deste muito cedo que se vem falando da presença da S Pen no Galaxy S21. Inicialmente pensava-se que isto significaria o fim da linha Note, algo que agora não parece fazer sentido. É sim, o confirmar que este é, na verdade, um extra importante e que é útil para os utilizadores.

A marca fez questão de a tornar disponível para o modelo de topo, o Galaxy S21 Ultra, ainda que de uma forma especial. A S Pen fará parte de uma capa que os utilizadores podem compra e que assim tornam este smartphone mais interessante.

S21 Ultra não será o único com a S Pen

Do que foi revelado por um responsável da Samsung, a marca quer levar este conceito ainda mais longe. Não se limitará a trazer a S Pen ao Galaxy S21 Ultra e vai alargar a sua presença a outros equipamentos da sua linha de smartphones.

Ainda não foram revelados quais os smartphones da Samsung que vão receber o suporte para a S Pen e nem quando esta chegará. A única certeza é que seguirá o mesmo modelo que o Galaxy S21 Ultra e deverá ser acompanhado por uma capa. Também deverá estar presente no Galaxy Fold, para ser mais simples de usar.

Há ainda muitas dúvidas sobre estas novidades

Para além desta novidade, a Samsung revelou também que lançará num futuro próximo a S Pen Pro. Esta será mais próxima do modelo do Galaxy Note, com ligação Bluetooth e todos os gestos conhecidos que lhe são associados.

Estas são ótimas notícias, que mostram que a Samsung está a abrir o leque de funcionalidades. Está a pegar no que de melhor o Note tem e usa-o noutros equipamentos. É garantido que vão surgir muitas mais e que assim dão nova vida aos smartphones.