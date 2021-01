A alteração dos Termos de Serviço do WhatsApp veio criar uma onda de problemas. Os utilizadores não concordam que os seus dados sejam passados para o Facebook e isso leva a que uma migração e massa esteja a acontecer.

Ciente desta situação, o WhatsApp tomou uma posição que revela uma potencial mudança. Resolveu recuar e adiou a data de entrada em vigor das novas regras. Não se sabe se algo mais vai mudar, mas certamente que vai haver alterações.

A data definida para a entrada em vigor das novas regras era o próximo dia 8 de fevereiro. Nessa data o WhatsApp tinha programado bloquear o acesso às contas de todos os utilizadores que não aceitassem concordar com as mudanças.

Com essa data cada vez mais próxima e com a confusão a aumentar, o WhatsApp resolveu agora adiar esse momento. Segundo o que foi anunciado, este processo será colocado em pausa por 3 meses e apenas nessa altura será revelado o que irá realmente acontecer.

O WhatsApp tem-se igualmente desdobrado em declarações a revelar de forma clara o que estas regras vão trazer. Segundo tem revelado, não vai haver alterações aos dados que são já partilhados com o Facebook, nomeadamente no que toca a informação dos utilizadores e as suas conversas.

A informação que tem sido revelada dá conta das mudanças, sendo estas focadas no WhatsApp Business. A empresa partilhou que “a atualização inclui novas opções que as pessoas terão ao conversar com empresas no WhatsApp e aumentará a transparência sobre a recolha e o uso de dados”.

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.