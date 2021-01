A posição em que o Facebook colocou o WhatsApp está a criar um mal-estar generalizado entre os utilizadores deste serviço de mensagens. As regras mudaram e agora os seus dados estão claramente a ser encaminhados para o Facebook.

Quem não concordar com esta mudança irá ficar bloqueado fora do serviço e assim impedido de o usar. A movimentação lógica dos utilizadores parece ter já começado e a prova disso mesmo é a subida do Telegram e do Signal nas lojas de apps dos smartphones.

WhatsApp já começou a perder utilizadores

Do que se tem visto, a escolha óbvia dos utilizadores do WhatsApp está no Signal e no Telegram. Estas são as 2 apps que garantem a segurança e a privacidade que os utilizadores necessitam e querem para a sua troca de mensagens.

Várias apps tentaram chegar a todos os que estão a planear a mudança, usando sempre o argumento da privacidade e da forma como os dados estão a ser guardados e transmitidos. A verdade é que não deverão ser a alternativa pretendida, ainda que possam ser usados para comunicação.

Signal já domina nas lojas de apps

Depois de problemas com o registo de novos utilizadores, que rapidamente acabou por ser resolvido, os utilizadores parecem não ter abrandado de testar estas duas apps. Este movimento é generalizado e pode ser visto em todos os mercados onde a Play Store e a App Store estão presentes.

Países como os EUA, Reino Unido, Brasil e até Portugal têm já o Signal e o Telegram como as apps mais instaladas. No caso do nosso país, como pode ser visto nas imagens abaixo, o Signal já domina na App Gallery e está próximo do topo na Play Store.

Telegram também está a crescer nos smartphones

O Telegram está com um comportamento similar e espera-se que suba ainda mais. Temos esta app na 3ª posição da App Store e na 5ª posição da Play Store. Curiosamente, e no caso do Android, está no topo a app id.gov.pt, que permitir guardar e consultar os seus cartões.

Claro que no extremo deste movimento temos a queda do WhatsApp. Esta não é visível nestas tabelas, mas eventualmente irá em breve ser quantificável. O número de utilizadores deverá estagnar e até decair com o tempo.