A mudança das regras que o Facebook impôs no WhatsApp veio impor adaptações muito grandes por parte da concorrência e até por parte dos utilizadores. É clara a intenção de mudança e a vontade de mudar para outras propostas mais transparentes e privadas.

Foi com esta ideia em mente que muitos utilizadores já iniciaram o seu processo de migração, escolhendo as apps óbvias: Telegram e Signal. Mas há outras que procuram ganhar o seu espaço, como o Skype. A Microsoft aproveitou este momento e resolveu entrar na guerra contra o WhatsApp.

Começou a migração para fora do WhatsApp

Com a chegada muito em breve das mudanças nas regras de utilização do WhatsApp, muitos utilizadores estão apreensivos. Não sabem ao certo se querem manter-se com as novas imposições ou se preferem procurar alternativas, mais abertas e mais privadas.

Uma parte significativa já iniciou a mudança, ou pelo menos está a explorar alternativas para quando fizer a mudança. Isso levou a que surgissem problemas pontuais e que impediram o acesso direto ao Signal, algo que acabou por ser resolvido posteriormente.

A Microsoft também quer entrar nesta guerra

A Microsoft estava arredada deste círculo até agora, mantendo-se longe dos holofotes e da confusão natural. No entanto, e porque entende ter uma alternativa, resolveu agora entrar na corrida e apresentar uma opinião sobre o que pode oferecer aos utilizadores.

Recorrendo ao Twitter, o Skype revelou que a sua proposta não partilha os dados dos utilizadores e que os mantém privados, como seria esperado. Claro que esta publicação é um pequeno ataque ao WhatsApp e a todos os problemas a que está agora exposto com as mudanças.

Utilizadores podem e devem mudar para o Skype

Na mesma publicação, o Skype e a Microsoft partilharam um link para a política de privacidade da Microsoft, para que possa ser confirmado. Não é um documento simples ou pequeno, mas mostra claramente que os dados são mantidos longe de terceiros ou de outras partes interessadas.

Este é um processo de mudança no WhatsApp que dificilmente será revertido. O Facebook precisa de abrir as regras aos utilizadores e não vai mudar as suas regras. Quem parece ganhar com isso são os concorrentes, que assim captam novos utilizadores e assim fazem crescer o seu serviço.