A recente mudança de políticas do WhatsApp tem estado a criar uma onda de protestos e de preocupações juntos dos utilizadores. Quem não aderir a estas novas regras ficará impedido de usar este serviço do Facebook.

Esta imposição e as próprias regras criaram uma consciência junto dos utilizadores e uma tendência de mudança. À conta desta alteração, as instalações do Signal e Telegram dispararam e chegaram a causar problemas nas novas adesões.

Alterações no WhatsApp causam mudanças

O que parecia ser uma simples mudança de regras de utilização do WhatsApp está a causar uma verdadeira revolução. Os utilizadores entendem que não querem fornecer os seus dados ao Facebook e a forma como esta é imposta não está a ser bem recebida.

Rapidamente as alternativas foram encontradas, sendo as mais lógicas o Signal e o Telegram, que há anos estão presentes. A mudança já foi iniciada e isso causou picos de instalações destas apps, tanto no iOS como no Android.

Signal e Telegram crescem nos downloads

A popularidade do Signal disparou depois deste serviço ter sido aconselhado pelo homem forte da Tesla, Elon Musk, na sua conta do Twitter. Isto acabou por provocar uma adesão, o que no final da semana acabou por causar alguns problemas nas novas adesões a este serviço de mensagens.

No que toca a números, estes são bem expressivos e mostram de forma clara a mudança que está a ocorrer. Mais de 100 mil utilizadores instalaram o Signal a partir das lojas de apps da Google e da Apple. No caso do Telegram, o número é bem maior, com quase 2,2 milhões de downloads, segundo dados da Sensor Tower.

Adesão ao serviço do Facebook está a cair

Claro que este cenário teve um efeito contrário no WhatsApp. Os dados revelam que os downloads desta app caíram 11% nos primeiros sete dias de 2021, em comparação com a semana anterior. Ainda assim, esta app teve cerca de 10,5 milhões de downloads globalmente.

Este cenário deverá continuar nos próximos dias e ter um pico ainda maior quando as regras do WhatsApp forem impostas. Ao estarem bloqueados no acesso do serviço de mensagens do Facebook, os utilizadores vão fazer a transição natural e até esperada.