Ultimato do WhatsApp? Mude para o Telegram ou Signal

Uma das notícias que marcou o dia de ontem foi o ultimato do WhatsApp aos utilizadores. Quem não aceitar a partilha de dados com o Facebook poderá ver a sua conta removida da plataforma.

No entanto, e felizmente existem excelentes alternativas tão boas ou até melhores que o WhatsApp. Se já procura alternativas, o Telegram ou o Signal são a resposta.

O WhatsApp tem boas alternativas…

Segundo o que foi dado a conhecer ontem, o WhatsApp excluirá a sua conta se não aceitar a partilha de dados com o Facebook. Tal posição levou à revolta dos utilizadores e quem poderá ficar a ganhar é o Telegram ou o Signal.

Signal: A plataforma que é sinónimo de segurança

O Signal pertence à Open Whisper Systems e é uma app que está disponível para iOS e também para Android e Desktop. Esta app usa simplesmente o número do cartão SIM do smartphone e os contactos que temos registados. Não há logins separados, usernames, password, pins, etc.

Ao contrário de outras apps deste segmento, a app Signal cifra as comunicações durante a troca de mensagens com a particularidade das chaves usadas ficarem do lado dos clientes, o que impossibilita a leitura de mensagens pela própria empresa responsável pelo serviço.

Segundo números recentes, a app de mensagens Signal já tem mais de 10 milhões de downloads na loja de aplicações da Google.

Esta app não apresenta nenhum tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garante a segurança, então experimentem esta app/serviço. Além da versão para Android e iOS, existe também uma versão para desktop.

Signal

Telegram – A plataforma que “inspira” o WhatsApp?

O Telegram é uma plataforma ao estilo do WhatsApp e do Signal, mas é provavelmente a plataforma que mais inovação tem. Aliás, muitas das funções do WhatsApp são “inspiradas” no próprio Telegram. O Pplware deixou aqui recentemente 10 dicas para tirar o máximo partido desta plataforma de comunicações.

Das várias funcionalidades, destaque para os robustos stickers, a possibilidade de criar chats secretos, a possibilidade de criar canais broadcast, etc. Se já são utilizadores do Telegram, podem também seguir aqui.

Telegram

Tanto a plataforma Signal como a Telegram são bastante completas, mas não são tão populares como o WhatsApp. No caso do Telegram, a plataforma tem crescido significativamente nos últimos anos. Além destas sugerimos também que espreitem o Discord que também tem ganho muitos adeptos.

Que outras plataformas usam para comunicação?

