Discord: Uma “nova” forma de comunicar com amigos e comunidades

Para quem procura por plataformas digitais para conversação o que não faltam por aí são soluções muito interessantes. Temos o Facebook Messenger, hangouts, Skype, WhatsApp, etc, etc.

A plataforma que apresentamos hoje chama-se Discord e é uma forma fácil de comunicar por vídeo, voz ou texto com amigos, ou comunidades.

É uma das plataformas do momento ao estilo de um IRC, mas com muitas funcionalidades inovadoras. Chama-se Discord e é normalmente uma plataforma que está associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades.

Com o Discord podemos criar uma sala de aulas, um grupo de jogadores, uma comunidade artística mundial ou juntar apenas amigos para a conversa.

Com o Discord o utilizador pode descobrir comunidades já criadas que vão desde comunidades associadas aos jogos, como música, comunidades para aprender, etc.

Esta plataforma permite também que os utilizadores criem os seus próprios servidores, que estará disponível apenas por convite, podendo esse canal ser dividido em sala de conversação.

O Discord está disponível para os mais diversos sistemas e daí a versatilidade ser também um dos pontos fortes.

Discord