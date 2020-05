Os assistentes pessoais que os sistemas operativos oferecem nos seus produtos são uma ajuda em várias ações do dia a dia. Por exemplo, estes sistemas podem ser muito importantes para transcrever para texto o que estamos a falar. Pois bem, foi numa comparação deste género que a velocidade do Siri, da Apple, ficou bastante aquém do que o Google Assistant consegue fazer. Se nalguns pontos o Siri tem tido um bom desenvolvimento, noutros precisa ser mais uma aposta firme da empresa de Cupertino.

Num vídeo simples, é comparada a velocidade de transcrição da fala para texto, em cada um destes assistentes. O Siri ficou atrás cerca de 6 segundos do resultado do assistente da Google.

Apple Siri fica atrás do Google Assistant por vários segundos

A Apple tem no Siri um recurso que mostra ter muito trabalho a realizar. Ainda há poucas horas, a empresa de Cupertino comprou a Inductiv, uma startup de aprendizagem automática, que poderá beneficiar as automatizações e correções no que toca aos dados de Inteligência Artificial, onde se insere o Siri.

Contudo, apesar desta margem de progressão, atualmente em vários pontos, a Google está notoriamente à frente. Conforme poderemos perceber, o vídeo a seguir faz o frente a frente na transcrição de um discurso simples, fluído, para texto.

Apple tem de melhorar o Siri

Indo um pouco lá atrás à história, temos de referir que a Apple lançou o Siri com o iPhone 4s, em outubro de 2011. Embora a demonstração original do Siri tenha impressionado muita gente, o produto final não foi tão impressionante. Contudo, depois de quase uma década, as atualizações da Apple não têm trazido avanços que ultrapassem a concorrência em muitos dos pontos fundamentais. Por exemplo, a transcrição da fala do Siri não é tão boa quanto a da Google.

As críticas não se ficam por aqui. Não podemos esquecer que, ao nível do suporte de idiomas, a empresa de Cupertino continua a fazer ouvidos de mercador a muitos idiomas, que estão ainda sem suporte. O português de Portugal, por exemplo, continua a passar ao lado da Apple.

Claro que se o usarmos em inglês, funciona muito bem, mas não é isso que os utilizadores de Portugal e dos países ainda sem suporte querem. Já no que toca ao Google Assistant, este suporta vários idiomas para transcrição de voz e também é notavelmente mais rápido na fala para texto.

O bem que tem é que o iOS suporta o Google Assistant e o utilizador Apple está sempre servido com o melhor dos dois mundos.

No vídeo acima, James Cham comparou a voz à experiência de texto e a velocidade do Google Assistant, no Google Pixel, e Siri, no iPhone. O Pixel claramente parece estar numa liga própria, pois é visivelmente mais rápido que o Siri na transcrição da voz. Também conseguiu ser extremamente preciso, diferentemente do Siri.

A diferença pode não parecer substancial, mas, no uso na vida real, isso tem um grande impacto, quando se usa voz para texto. Uma coisa a observar é que, no Pixel, a transcrição de voz acontece no dispositivo e é por isso que é tão rápida em comparação com o Siri. A Apple oferece reconhecimento de fala no dispositivo para alguns idiomas, mas a própria estrutura também conta com os seus servidores para reconhecimento de fala.

Uma comparação quem tem já anos