As comunicações estão na ordem do dia. O 5G tem sido arma de arremesso entre países e empresas, mas apesar de tudo, o mundo lá vai atualizando as suas tecnologias. Seguindo essa linha evolutiva, a Qualcomm anunciou os seus chips sem fio de última geração que suportam o novo padrão Wi-Fi 6E. O “E” no Wi-Fi 6E significa dispositivos “extended” e os dispositivos compatíveis poderão operar no espectro recém-aberto dos 6 GHz.

Este salto na comunicação Wi-Fi deverá proporcionar menos congestionamento de rede, ligações mais rápidas e confiáveis.

O anúncio e a chegada do Wi-Fi 6

Em 2018, a Wi-Fi Alliance anunciava uma nova nomenclatura para as diferentes gerações da tecnologia Wi-Fi. O novo standard de Wi-Fi era então apresentado como Wi-Fi 6. Em 2019, começaram a chegar vários dispositivos a suportar o Wi-Fi 6. Por exemplo, na altura saiu à cena o Samsung Galaxy S10 como o primeiro a suportar esta evolução do sinal.

Conforme também fomos percebendo, a Apple trouxe esse incremento com o iPhone 11 e várias operadoras também anunciaram ter routers preparados para o Wi-Fi 6.

Posteriormente, já este ano, começou-se a falar que iria chegar a versão rápida” do Wi-Fi 6 e que se iria chamar Wi-Fi 6E.

Portanto, fazendo um ponto de situação, atualmente estamos ainda na infância do Wi-Fi 6 mas já se fala que no próximo ano iremos começar a ver o WiFi 6E a chegar a smartphones e routers.

Qual a vantagem de saltar do WiFi 6 para o WiFi 6E?

Há várias novidades que serão introduzidas, mas em grosso modo, com a chegada do Wi-Fi 6E os dispositivos que suportem esta tecnologia expandir-se além das frequências de 2,4 e 5GHz para o espectro de 6GHz.

Qualcomm anuncia novos chips Wi-Fi 6E para smartphones e routers

Segundo o anúncio da empresa, a Qualcomm detalhou hoje os seus chips para Wi-Fi 6E. Estes chips Wi-Fi 6E fazem parte da série FastConnect da empresa. O chip para os routers está a ser enviado aos fabricantes agora e o modelo para smartphones chegará no segundo semestre deste ano.

Os chips de telefone são da linha FastConnect da Qualcomm, que tendem a acabar integrados nos chips Snapdragon. Há duas opções no lançamento: o FastConnect 6700 e o FastConnect 6900, que possuem velocidades teóricas superiores de 3Gbps e 3.6Gbps. Ambos incluem suporte para o tamanho máximo de canais Wi-Fi (160 MHz em 5 GHz e 6 GHz).

Tendo em conta que a Qualcomm lançou os seus chips de última geração no início deste ano, talvez o suporte ao Wi-Fi 6E não chegue aos smartphones Android este ano. Provavelmente poderão chegar no início do próximo ano.

No que toca ao iPhone, a Apple está a reatar a parceria com Qualcomm para o fornecimento dos chips para smartphones com 5G. Segundo várias informações de supostas fontes bem informadas, estes chips deverão equipar a linha iPhone 12. Além da Qualcomm, a Apple também assinou um acordo com a Broadcom que provavelmente incluirá chips Wi-Fi nos próximos três anos.

Como tal, e tendo em conta que a Broadcom lançou o seu chip preparado para Wi-Fi 6E em fevereiro, é possível que a Apple inclua suporte para o mais recente padrão também no próximo iPhone 12.

