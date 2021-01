Comando ecológico desenvolvido para as TVs mais recentes da Samsung

Com a emergência climática, muitas têm sido as ações desenvolvidas pelas várias empresas que conhecemos tão bem. Por exemplo, foi com o mote da sustentabilidade que a Apple decidiu não incluir carregador na caixa do seu mais recente smartphone.

Agora e numa abordagem diferente, a Samsung desenhou um comando ecológico de carregamento solar.

Comando carregável com a luz solar

Com a introdução das suas novas televisões QLED de 4K e 8K, a Samsung vai lançar o seu novo comando ecológico, o Eco Remote Control. Então, a empresa afirma que, assim, será capaz de reduzir toneladas de resíduos de plástico por ano, espelhando os seus esforços para diminuir o impacto ambiental.

Conforme divulgou a Samsung, a bateria do comando será capaz de aguentar vários anos até necessitar de um novo carregamento completo. Aliás, a bateria recarregável interna foi desenhada para durar cerca de sete anos, o ciclo médio de vida de uma televisão. Mais, se eventualmente for necessário carregar o comando mais rápido, tem à disposição uma porta USB-C, na parte inferior, para acelerar o processo.

Além da inexistência de pilhas e do carregamento solar que lhe pouparão a carteira, a Samsung pensou também na redução do desperdício do plástico.

Parte de trás contém o elemento diferenciador

Na parte da frente, o comando assemelha-se a qualquer um outro fabricado pela Samsung. Porém, o segredo está na parte de trás: contém um painel de células solares que servem para carregar a bateria interna. Além disso, é constituído por 31 gramas de plástico, advindo 28% desse de polietileno tereftalato reciclado.

Para além do comando, a Samsung continua a esforçar-se para garantir a possível sustentabilidade.

Ao eliminar a tinta à base de óleo e expandir as embalagens ecológicas para todos os modelos de Lifestyle e QLED TV, a Samsung oferece uma solução sustentável que pode fazer a reciclagem de até 200.000 toneladas de caixas por ano e transformá-las em peças de decoração doméstica.

Ou seja, após desembalar a sua televisão, o consumidor pode digitalizar um código QR, presente na caixa, para obter instruções sobre como a transformar em algo útil.

