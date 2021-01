Elon Musk é já uma figura icónica no mundo da tecnologia. Se todos o conhecem pela sua posição em empresas como a Tesla ou a SpaceX, o seu historial leva-o a outros casos de sucesso que, entretanto, ultrapassou.

Com a Tesla a crescer e a valer cada vez mais em bolsa, Elon Musk acaba por ser arrastado para esta senda de sucesso. Assim, este visionário acaba de conseguir um feito único. Ultrapassou Jeff Bezos e é agora o homem mais rico do planeta.

Uma conquista única de Elon Musk

Os últimos anos têm mostrado que Elon Musk tem uma posição única no mercado da tecnologia. Todas as propostas que apresentam acabam por se tornar um sucesso e, principalmente, muito lucrativas. Isso foi visto com a Tesla, que cada vez mais é uma empresa de sucesso em bolsa.

A premiar o seu sucesso e a confirmar a sua visão, Elon Musk acaba de receber mais um título. É atualmente o homem mais rico do planeta, assumindo o controlo da tabela da Bloomberg, ultrapassando nomes com Jeff Bezos ou Bill Gates.

Ultrapassou JEff Bezos, o seu concorrente

Esta sua conquista recente veio de mais uma valorização surpreendente das ações da Tesla. Ao darem um salto de 7,9%, elevaram a fortuna de Elon Musk para os 188,5 mil milhões dólares, que assim ficou 1,5 mil milhões de dólares à frente do homem da Amazon.

Curiosa foi a reação de Elon Musk quando se soube desta mudança. Segundos seus Tweets esta novidade não o afetou, “querendo apenas voltar ao trabalho”. Esta corrida entre Musk e Bezos não se fica por este título, havendo também uma competição cerrada entre a SpaceX e a Blue Origin LLC.

Tesla em bolsa só o tornaram mais rico

Esta conquista de Elon Musk poderia parecer impossível no início de 2020. Depois de uma prestação única em bolsa da Tesla, os seus 20% das ações da empresa valeram-lhe uma valorização do património líquido em mais de 150 mil milhões de dólares.

Este cenário pode alterar-se ainda mais em breve. A Tesla irá continuar a crescer e os (quase) 500 mil carros elétricos vendidos em 2020, a sua valorização irá continuar nos próximos meses. Claro que a SpaceX irá igualmente dar uma ajuda com os lançamentos que tem agendados.