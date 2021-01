Intel poderá estar a preparar duas placas gráficas gaming

Quando o assunto são placas gráficas, a NVIDIA e a AMD são os nomes de destaque. Mas, no final do ano de 2020, a Intel lançou as GPU Iris Xe MAX, baseadas em DG1. Estas placas podem ser encontradas em notebooks que contam com o processador Tiger Lake, também da marca.

Mas há agora fortes razões para acreditar que a Intel estará a preparar duas placas gráficas gaming para computadores. E de acordo com os rumores, estas GPUs poderão trazer 512 unidades de computação e 8 GB de memória GDDR6.

Apesar de ainda não haver grandes informações acerca dos modelos das placas gráficas Intel Xe para computadores, há uma forte possibilidade de a fabricante da Califórnia levar o assunto à CES 2021, evento tecnológico que vai acontecer já na próxima semana. E agora há um detalhe que fortalece ainda mais essa hipótese.

Intel poderá lançar em breve duas placas gráficas gaming

Já se sabe que a Intel tem planos para o desenvolvimento de placas gráficas para computadores. E, recentemente, foram encontradas duas novas entradas de modelos das placas gráficas Intel Xe.

Tal como podemos ver na imagem seguinte, para além das GPUs aparecerem como sendo baseadas em DG2 e a indicação dos números 128 e 512.

Estes valores poderão significar 128 e 512 unidades de computação, o que corresponderia a algo como 1024 shader cores e 4090 shader cores, respetivamente. Por sua vez, a Intel também já revelou que pretende utilizar até 4 tiles na mesma gráfica, e cada tile suporta até 512 unidades de computação.

Para além disso, sabe-se também que a placa gráfica DG2 poderá trazer 8 GB de memória GDDR6. No entanto ainda não foram reveladas muitas mais informações.

Desta forma, resta-nos aguardar pelo CES 2021 para saber se a fabricante irá então anunciar e lançar estas duas aguardadas placas gráficas destinadas ao muno gaming. O evento acontece do dia 11 ao 14 de janeiro.

