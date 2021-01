Ao longo da pandemia de COVID-19 a Google e outras gigantes tecnológicas têm adaptado os seus serviços para dar mais informação aos utilizadores. Com pequenas alterações conseguem disseminar dados que de outra forma não seria possível.

Uma das medidas mais positivas veio a Google e da Apple, que criaram um sistema de notificações de exposição partilhada. Agora, a gigante das pesquisas quer ir mais longe e levar este sistema de rastreio aos smartwatches com Wear OS.

Smartwatches vão detetar a COVID-19

É com recurso a este sistema de notificações de exposição partilhada que apps como a STAYAWAY COVID conseguem funcionar. Estas APIs estão embutidas nos sistemas operativos e garantem uma camada transparente que trata de toda a recolhas de informação.

A Google está desde o primeiro momento neste projeto, que criou com a Apple, mas agora quer alargá-lo ainda mais. Código encontrado na mais recente versão do Play Services mostra que em breve os smartwatches com Wear OS também vão poder fazer o rastreio da COVID-19.

<string name="exposure_notification_pair">Pair</string> <string name="exposure_notification_pair_fail_dialog">Pair failed! Please try again.</string> <string name="exposure_notification_pair_new_device">Pair new device</string> <string name="exposure_notification_paired_devices">Paired devices</string> <string name="exposure_notification_pairing">Pairing…</string> <string name="exposure_notification_wearable_available_devices">Available devices</string> <string name="exposure_notification_wearable_device_list">Get notified on paired devices</string> <string name="exposure_notification_wearable_device_name">Device name</string> <string name="exposure_notification_wearable_pair_dialog_message">"Your phone will use this device to securely collect and share random IDs with other devices that are nearby. You can be notified if you’ve been near someone who reported having COVID-19. The date, duration, and signal strength associated with an exposure will be shared with the app."</string> <string name="exposure_notification_wearable_pair_dialog_title">Pair %s for COVID-19 Exposure Notification?</string>

Google quer dar mais capacidades ao Wear OS

Do que é visível nas strings presentes na nova versão do Play Services, os smartwatches vão ser capaz de recolher dados de proximidade. Este funcionará em conjunto com o smartphone, sendo mais um elemento para detetar dispositivos próximos.

Esta deverá ser uma extensão da API atual, que irá funcionar da mesma forma que os smartphones. As informações são recolhidas e depois passadas para a app, que a gere tanto para o seu envio como para a apresentação dos alertas.

Mais dispositivos a fazer o rastreio da doença

Esta possível novidade surge depois da Bluetooth SIG ter decidido expandir as especificações do Bluetooth Low Energy a dispositivos como os wearables. 130 parceiros trabalharam nesta ideia, acabando por produzir um draft do que será usado.

A Google ainda não tem qualquer documentação disponível e nem fez qualquer anúncio formal desta novidade. No entanto, esta descoberta revela que muito em breve vão surgir novidades nesta área e que os programadores vão poder aproveitar.