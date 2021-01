Materiais do iPhone 12 custam mais 21% do que os do modelo anterior

Apesar de estar a ser um sucesso de vendas, o iPhone 12 tem um custo elevado. A Apple não abdica dos componentes de elevada qualidade e de toda a sua máquina de marketing e isso eleva o custo destes smartphones.

Uma nova análise aos componentes e ao seu custo, revelou que o novo iPhone custa mais 21% do que os do modelo anterior, o iPhone 11.

Preço dos materiais do iPhone 12

Uma análise que é normalmente feita quando sai um novo smartphone topo de gama está no seu preço de produção e dos seus componentes. Estes valores ficam sempre longe do preço final, o que deixa no ar a dúvida onde esta diferença de custo surge.

A primeira avaliação destas ao iPhone revelou um custo de 373 dólares e um valor de 341 euros (406 dólares) para o iPhone 12 Pro. Uma nova análise feita, desta vez pela conhecida Counterpoint, revelou a BoM (Bill Of Materials) deste smartphone.

Aumento dos custos foi bem justificados

A informação apresentada revela que o novo iPhone de 128 GB tem presentes 415 dólares em materiais. Os responsáveis por este aumento de custo são a presença do 5G e a alteração dos ecrãs da tecnologia LCD para a OLED.

Esta análise revelou que o custo dos componentes projetados e criados pela Apple têm um valor de 16,7% no valor total do iPhone 12. Aqui encontram-se o processador A14 Bionic, os controladores de áudio e o chip para comunicação UWB.

Modelo anterior é mais barato e preço foi mantido

Os grandes causadores do aumento do custo dos componentes do iPhone são mesmo o processador e o modem 5G. O SoC A14 Bionic trouxe o processo N5 (5 nm) da TSMC. A compatibilidade com as redes 5G veio com o modem Qualcomm Snapdragon X55.

O estudo foi feito com a versão norte-americana do novo iPhone, que inclui suporte as redes mmWave. No caso do modelo global — compatível com as frequências sub-6GHz — o aumento do custo em relação ao iPhone 11 é menor e fica em 18%.