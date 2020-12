Toyota vai lançar carro elétrico em que bateria carrega em 10 minutos

O segmento dos veículos elétricos tem vindo a crescer a um ritmo interessante. Se até agora as limitações passam pela autonomia e tempos de carga, tudo poderá mudar nos próximos tempos. De acordo com informações recentes, a Toyota vai lançar um novo carro elétrico já no próximo ano.

A grande novidade é que a bateria deste novo veículo carrega em apenas 10 minutos!

Novo Toyota elétrico com autonomia para 500 km

O mercado dos carros elétricos sofre ainda da “ansiedade da autonomia”. Conforme percebemos pelas opiniões dos possíveis e atuais clientes dos veículos elétricos, a questão da autonomia continua a ser a maior barreira à adoção em larga escala de veículos elétricos (VE). No entanto, há boas novidades a este nível. Tal como já tínhamos informado em agosto, a Toyota vai ter carros elétricos com baterias em estado sólido.

Um novo relatório sugere que a Toyota vai apresentar um carro elétrico com uma nova bateria em estado sólido e cujo carregamento demora apenas 10 minutos… isso mesmo, apenas 10 minutos. A Toyota começou a trabalhar com baterias em estado sólido em 2017, com planos de comercializar tais baterias integradas em veículos elétricos no início de 2020. O relatório refere ainda que esta nova bateria garantirá uma autonomia de 500 km (310 milhas).

O super tempo de carregamento é possível devido a um eletrólito à base de sulfeto que garante uma passagem muito mais eficiente dos iões de lítio entre os dois elétrodos. Desta forma é possível alcançar uma densidade de energia oito vezes superior às melhores baterias que atualmente existem no mercado.

