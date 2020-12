Galaxy S21: Lojas revelam cores, armazenamento e suporte à S Pen

Tal como previsto, os rumores e informações antecipadas acerca do próximo Galaxy S21 da Samsung não param de surgir em vários sites do mundo da tecnologia.

Agora é a vez de algumas lojas revelarem as diferentes cores em que o equipamento estará disponível, mas também informações sobre o armazenamento. Para além disso é ainda revelado que o smartphone trará suporte para a S Pen.

Sinceramente estou curiosa para saber que novidades vai a Samsung apresentar, possivelmente já em janeiro, quando praticamente todos os detalhes do próximo topo de gama Galaxy S21 já foram revelados em vários leaks.

Claro que só por si isso não significa que o que tem sido divulgado seja real, mas as probabilidades são bastante fortes.

Lojas divulgam cores e armazenamento do Galaxy S21

Desta fez as informações não vêm de ‘qualquer pessoa’, mas sim de algumas lojas que podem vir a ter à venda esta nova gama. Trata-se de algumas lojas alemãs que terão contactado o site WinFuture.de para dar informações sobre o Samsung Galaxy s21.

De acordo com o site, os pormenores divulgados revelam as várias opções de cores e capacidade de armazenamento dos três diferentes modelos. Segundo as informações, todos os modelos têm uma variante de 128 GB e outra de 256 GB de armazenamento interno. No entanto o Galaxy S21 Ultra trará uma versão de 512 GB de armazenamento.

Os dados revelam ainda que, pelo menos na Alemanha, o modelo Ultra apenas virá nas cores prata e cinza. Já o S21+ ficará disponível em prata, preto e violeta, enquanto que o S21 poderá ser adquirido nas coes cinza, branco, rosa e violeta. Confira a lista dos pormenores:

Galaxy S21

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cores: cinza, branco, rosa e violeta

Galaxy S21+

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cores: prata, preto e violeta

Galaxy S21 Ultra

Armazenaento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Cores: prata e preto

S Pen será um acessório opcional para o Galaxy S21 Ultra

Para além destes detalhes, uma outra informação divulgada é que a gama S21 terá suporte para a S Pen. No entanto o acessório será opcional e estará disponível apenas para o modelo S21 Ultra.

O smartphone não terá um espaço específico para guardar esta S Pen, mas a marca poderá lançar capas específicas com esta funcionalidade.

O que já se sabe sobre a gama Galaxy s21?

Mesmo ainda sem informações oficiais, a linha S21 já está quase exposta na totalidade, tendo já sido reveladas imagens, vídeos e informações sobre o processador e o sistema operativo.

Mais recentemente foi revelado que, afinal, este smartphone também poderá não trazer carregador nem phones.Foram ainda divulgadas mais imagens nesta semana, bem como a possível data de lançamento, que poderá acontecer já a 14 de janeiro.