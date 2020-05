Lexus UX 300e: primeiro 100% elétrico da marca com 10 anos de garantia da bateria

A Toyota e a Lexus prometeram até 40 novos carros elétricos nos próximos 5 anos. Nesse sentido, o Lexus UX 300e será o primeiro carro movido exclusivamente a energia. Este será lançado nos próximos meses com um motor de 204 cv e um alcance de mais de 300 km. Contudo, a sua bandeira é outra. Conforme foi avançado, a marca atribui 10 anos de garantia da bateria.

Pese o facto desta pandemia ter travado algumas apresentações deste carro, como, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a marca não o quer “fechado” dentro de portas por mais tempo.

Lexus UX 300e, o SUV elétrico com 10 anos de garantia da bateria

A Toyota conseguiu acelerar, como pretendia, o desenvolvimento desta nova e promissora tecnologia de baterias. Aliás, fabricantes como a Mercedes, BMW ou a VW preveem ter esta tecnologia pronta apenas lá para 2025. No entanto, nem todos os fabricantes veem as mesmas vantagens ou as mesmas aplicações.

Contudo, o que parece claro, é que aliar-se aos melhores, como a Toyota fez com Tesla e Panasonic, permitir-lhes-á ganhar posições nesta corrida de estafetas rumo à eletrificação pura. Não podemos esquecer que o hidrogénio será, para a Toyota, o verdadeiro motor da mudança num futuro não muito distante.

A escola Toyota com a filosofia Lexus

Ao contrário de outros veículos da marca nipónica, a vantagem do Lexus UX é que já nasceu com a capacidade de assumir a transformação de híbrido para puro elétrico na mesma arquitetura GA-C, que recebeu melhorias estruturais e reforços para albergar o conjunto de baterias localizadas no chão, centradas entre as rodas para alcançar a melhor distribuição de peso possível e baixar o centro de gravidade.

Não, as suas baterias não são de eletrólito sólido. No entanto, estas têm uma nova – e obviamente secreta – reformulação química no seu interior que assegura processos de carga mais estáveis, maior capacidade de refrigeração e maior desempenho. Até agora, apenas uma única bateria de 54,3 kWh foi confirmada. Esta terá a missão de alimentar um motor elétrico síncrono que irá transmitir 204 cv para a parte da frente. Segundo parece, esta é a única variante de tração possível para este modelo.

A Lexus anuncia para este modelo 160 km/h de velocidade máxima e 7,5 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h. O Lexus UX 300e será equipado com um carregador de bordo de 6,6 kW para cargas AC walboox, suportando potências de carga até 50 kW. Este apenas necessitará de 50 minutos para uma carga completa com esta norma de carregamento.

Lexus UX 300e: mais que eletrificação total, existe “novo conceito de silêncio

A Lexus trabalhou na suspensão para conseguir, através de um conjunto de rigidez superior às variantes híbridas, assimilar o peso extra do novo motor e baterias. Contudo, a marca conseguiu não condicionar em nada o comportamento. Assim, é prometido não só uma referência dinâmica, mas também níveis de requinte e conforto que vão além do que as suas versões híbridas oferecem.

Além disso, apesar de esta versão proporcionar um funcionamento mais silencioso e “limpo” em termos de resposta mecânica, a Lexus também trabalhou para conseguir um ambiente interior mais cuidadoso, prestando mais atenção às fontes de ruído que passariam despercebidas noutras mecânicas.

Portanto, se a ideia é ter em 5 anos 40 carros, este começa com alguns trunfos face à concorrência.