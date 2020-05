Apple lidera mais de metade do mercado global de smartwatches

De acordo com os mais recentes resultados de pesquisa, o Apple Watch é o relógio inteligente mais vendido no mercado global deste setor. O relógio da empresa de Cupertino consegue dominar mais de metade deste segmento, sendo esta uma evidência do interesse que os consumidores têm neste gadget.

Os smartwatches ou as pulseiras inteligentes são equipamentos cada vez mais usados pelas pessoas. O facto de estarem gradualmente mais completos e responderem às necessidades dos utilizadores são algumas das razões.

O segmento dos smartwatches está cada vez mais rico, com equipamentos para todos os gostos e, obviamente, carteiras. Mas hoje qualquer pessoa poderá ter um destes wearables a um preço acessível, e de marcas de confiança.

Segundo a empresa de consultoria Strategy Analytics, o volume de entregas do setor dos smartwatches cresceu 20% só no primeiro trimestre de 2020, comparativamente ao mesmo período de 2019.

Apple Watch lidera o mercado global de relógios inteligentes

Através dos resultados apresentados pela Strategy Analytics, ficamos a saber a Apple conseguiu dominar mais de metade do mercado global de smartwatches no primeiro trimestre de 2020. O Apple Watch de Tim Cook conseguiu obter 55% de participação, ao passo que no mesmo período de 2019 este dispositivo obteve uma participação de 54,5%.

Relativamente à quantidade, o relógio inteligente da Apple enviou neste período 7,8 milhões de unidades, e em 2019 esse valor foi de 6,2 milhões, o que representa um crescimento de 22,6%.

De acordo com o diretor executivo da Strategy Analytics, Neil Mawston:

O Apple Watch detém metade do mercado global de smartwatches e permanece como o líder do segmento.

A Samsung está em 2º lugar, com uma quota de mercado de 13,9% e 1,9 milhões de unidades enviadas no 1º trimestre deste ano. Já no ano passado a participação rondava os 14,9% e a sul-coreana havia enviado 1,7 milhões de smartwatches.

Em terceiro lugar surge a Garmin que neste trimestre conseguiu uma participação de mercado de 8% e em 2019 essa percentagem era de 7%. A marca conseguiu enviar 1,1 milhões de equipamentos nos primeiros três meses de 2020, um crescimento de 37,5% face a 2019.

No total, foram enviados 13,7 milhões de smartwatches neste 1º trimestre, um crescimento de 20,2% face aos 11,4 milhões de 2019.

A Strategy Analytics prevê que os valores sejam inferiores no próximo trimestre de 2020, devido à pandemia da COVID-19.