Kemper: A moto elétrica que vai dos 0 aos 100 km/h em 5 segundos

No segmento da mobilidade elétrica não fazem parte apenas e só carros! Há que ter em conta também as trotinetas, os aviões, os segways, as motas elétricas, etc. A empresa chinesa Yadea anunciou recentemente a Kemper Motorcycle, a moto elétrica que vai dos 0 aos 100 km/h em 5 segundos.

Há mais uma opção para o segmento das motos elétricas. A Kemper Motorcycle da empresa chinesa Yadea já foi apresentada e destaca-se por conseguir ir dos 0 aos 100 km/h em 5 segundos (mais concretamente 4,9 segundos).

Esta mota tem a capacidade de atingir uma velocidade máxima de 99 milhas por hora, ou seja, quase 160 km/h. Tudo isto é conseguido com o novo motor de 40 kW da YADEA.

Esta mota vem equipada com o sistema de travagem ABS da Bosch. Outro destaque é o facto de se conseguir carregar 80% da carga em apenas 10 minutos.

No que diz respeito ao painel, a Kemper Motorcycle vem com um ecrã de 7" que apresenta, em tempo real, várias variáveis.

Ao nível da gestão, esta mota tem disponível uma app que permite analisar a autonomia da bateria, temperatura e número de ciclos, controlar remotamente e localizar a mota, ativar/desativar o sistema anti roubo, etc.

Outra das novidades é a Dash Cam 1080p. Com esta câmara é possível captar todas as aventuras e até registar incidentes. Através da app, facilmente se pode aceder aos vídeos e partilhar.

Pode saber mais pormenores sobre esta mota no site oficial da mesma aqui. As características que apresenta são tentadoras e em termos de design também é bastante atraente.