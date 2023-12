Corrida entre Cybertruck da Tesla e Porsche 911 é descrita como “enganadora”

Na sequência de um vídeo mostrado pela Tesla, no qual se vê a sua Cybertruck a vencer contra um Porsche 911, um utilizador do Reddit justificou porque a corrida foi "enganadora".

Aquando do lançamento da sua Cybertruck, no dia 30 de novembro, a Tesla mostrou vários vídeos, de modo a ilustrar a qualidade da sua pick-up elétrica, principalmente a da sua versão Cyberbeast, com 845 cv de potência e 515 km de autonomia.

Através dos vídeos, a Tesla mostrou como a Cybertruck resiste a tiros e vence enquanto reboque, quando colocada lado a lado de rivais diretos como o Ford F-150 Lighting, Rivian R1T ou Ford F-350.

O vídeo que mais deu que falar e com o qual os clientes e entusiastas foram mais surpreendidos é o que dá conta do teste de força da Cybertruck: a Cyberbeast, que rebocava um Porsche 911, foi mais rápida numa clássica corrida de aceleração de quarto de milha (402 metros) do que um Porsche 911 (cujo modelo não é claro).

O resultado do vídeo é a versão de Elon Musk e da Tesla. Contudo, assim como várias pessoas, que ficaram desconfiadas, o utilizador do Reddit manitou202 admitiu ter ido "vasculhar um pouco", e partilhou aquilo que encontrou: a corrida que a fabricante mostrou não corresponde a um quarto de milha, mas antes a um oitavo de milha (201 metros).

Segundo o utilizador, "o primeiro conjunto de linhas visto no vídeo é a marca de 1/8 milha; o segundo conjunto de linhas é a marca de 1/4 milha e tem quadros de cronometragem próximas da pista".

Com base no vídeo, eles correm para o primeiro conjunto de linhas e os quadros de cronometragem não estão presentes. Portanto, foi uma corrida de apenas 1/8 milha. Muito enganador.

