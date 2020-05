Valhalla, o próximo Assassin’s Creed revelado

Gradualmente, Assassin’s Creed tem-se vindo a revelar como uma série multi temporal que vai tocando em várias épocas com os seus diferentes jogos.

Depois de passar pela Idade Média, pela Época Dourada da Pirataria ou pelo Antigo Egipto, eis que chega a Época dos Vikings, com Assassin’s Creed Valhalla.

Após muita especulação, já se sabe finalmente qual vai ser o próximo Assassin’s Creed e em que época irá decorrer a ação. Isto, pois a Ubisoft revelou no final da semana passada Assassin’s Creed Valhalla, aquele que será o 12º jogo da saga.

Assassin’s Creed Valhalla fez parte da recente apresentação da Xbox de jogos otimizados para a Xbox Series X

O nome não deixa muito espaço para dúvidas tal como já se suspeitava por essa internet fora, o próximo Assassin’s Creed decorrerá durante a Era dos Vikings, poderosos e impiedosos guerreiros dos países do Norte da Europa que espalharam o terror nos habitantes do Reino Unido.

A ação de Valhalla decorre durante o século IX e acompanha a Odisseia de um(a) líder Viking que abandona as suas terras geladas do Extremo Norte da Europa e tenta arranjar o seu espaço no Reino Unido, dominado por um intrincado sistema de Feudos onde os seus gananciosos lordes defendiam as suas terras contra quaisquer invasores.

O nosso personagem, independentemente, que pode ser do sexo masculino ou feminino, vai-se chamar de Eivor e será totalmente personalizável, desde o cabelo, tatuagens, barbas e pinturas de guerra no corpo.

Vamos poder soltar o Viking que há em nós!

O jogo, em desenvolvimento pela Ubisoft Montreal, (Assassin’s Creed 4: Black Flag e Assassin’s Creed Origins) irá marcar o regresso do sistema mundo aberto à exploração, característica tradicional nos jogos Assassin’s Creed e que tão bom resultado tem conseguido em jogos anteriores.

A história de Valhalla começa com a viagem de Eivor e o seu clã desde a Noruega até ao Reino Unido, local onde irá assentar a sua aldeia (e base). Uma vez assente em Inglaterra, Eivor terá de fazer com que o seu clã sobreviva e para tal terá de usar todas as armas à sua disposição.

Armas essas que podem ser militares como políticas, uma vez que o tráfico de influências políticas já foi indicado pela Ubisoft como fazendo parte de Assassin’s Cred Valhalla.

Segundo a Ubisoft “Alianças políticas, decisões em combate e as várias opções nos diálogos irão influenciar o mundo de Assassin’s Creed Valhalla, ficando à responsabilidade dos jogadores a melhor forma de proteger o lar e o futuro do seu clã.”

À medida que a aventura vai evoluindo o jogador terá também a oportunidade de evoluir a sua aldeia, seja em tamanho, seja em novas construções como, por exemplo, Ferreiros, Tatuadores, Fortes Militares,… (algo semelhante ao usado em Far Cry Primal, por exemplo).

Em relação ao combate a Ubisoft também já referiu que o sistema de combate foi remodelado tendo novas mecânicas, como, por exemplo, o uso de duas armas ou escudos. Também o número e diversidade dos inimigos que vamos encontrar será substancialmente maior em relação aos jogos anteriores da saga.

Os raides farão parte integrante do jogo, uma vez que Eivor precisa de manter a sua aldeia com recursos e mantimentos para prosperar. Assim sendo, será de esperar um sistema de raides que terá de levar a cabo atacando e saqueando as fortalezas e localidades dos Saxões (povo habitante do Reino Unido).

Tudo isto decorre numa época onde o rei era Rei Alfred de Wessex, que ficou conhecido precisamente pela guerra que manteve contra os Vikings.

Iremos liderar raides épicos contra fortalezas saxónicas em busca de mantimentos, riqueza e honra. Por Odin!

Eivor poderá participar em atividades secundárias como caçadas, ou competições de bebida. Isto promete…

Ainda há poucas novidades sobre a banda sonora, mas gostaria muito, mas mesmo muito que pudesse ter faixas de Manowar (por exemplo, do álbum God of War que está fantástico).

Vão existir 3 edições de Assassin’s Creed Valhalla à venda:

Standard – versão mais simples que trará apenas o jogo

Gold – além do jogo terá ainda o passe de temporada

Ultimate – além do jogo e do passe de temporada, terá ainda um pack de armamento, personalização da aldeia e do navio do jogador Berserker)

Assassin’s Creed Valhalla será lançado ainda este ano para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Stadia e PC.