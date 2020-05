Estes são os primeiros 13 jogos otimizados para a Xbox Series X

O mercado das consolas está em banho-maria, mas à espera que entre em efervescência. Assim, com algumas informações sobre as novas consolas, podemos perceber como vai ser quente. Há poucos momentos, no primeiro evento Xbox 20/20 da Microsoft, foram divulgados treze novos jogos otimizados para a nova Xbox Series X.

A Microsoft está hoje a detalhar os primeiros títulos que serão otimizados para a sua próxima geração de consola.

Jogos otimizados para a Xbox Series X

Todos os jogos incluídos no programa Xbox 20/20 da Microsoft irão ostentar um novo emblema da Xbox Series X Optimized, que sinaliza que um jogo foi melhorado e otimizado para a nova consola.

As melhorias que são conseguidas nos títulos incluem então suporte 4K, até 120fps, suporte DirectStorage, ray tracing acelerado por hardware e tempos de carregamento mais rápidos.

Efetivamente, quando o jogador vê a etiqueta Optimized, saberá que um programador desenvolveu algum trabalho para garantir que os jogos existentes ou novos funcionem melhor numa Xbox de nova geração X.

A Microsoft apresentou 13 novos jogos para a Série Xbox X, incluindo títulos da Ubisoft, Deep Silver, e Bloober Team. Todos os 13 jogos irão ostentar o novo emblema da Série Xbox X Optimized, e é provável que vejamos muitos mais durante os anúncios da Microsoft Xbox Game Studios em julho e durante os próximos meses.

Segundo o que foi desvendado, estes são os primeiros 13 títulos da Xbox Series X Optimized:

Assassin’s Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorus

DiRT 5

Madden NFL 21

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Conforme podemos ver, os títulos agora apresentados são um primeiro vislumbre do que poderá ser a qualidade que trará a nova consola ao mundo gaming. Estamos ansiosos por conhecer o que será desvendado em breve.

