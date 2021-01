Os objetivos da Tesla para 2020 estavam bem definidos e eram muito precisos. A marca queria vender 50 mil carros elétricos, para assim fazer crescer o mercado automóvel, alargando a sua presença nesta área.

A marca revelou agora os seus números para o último trimestre e os acumulados para o ano de 2020. Mais uma vez voltou a bater recordes, tanto de produção como de vendas, contrariando uma tendência que chegou com a COVID-19.

Outro trimestre com recordes para a marca

Como tem vindo a ser hábito da Tesla, os seus números surgem assim que os trimestres chegam ao final. Rapidamente dá a conhecer ao mercado a sua prestação no período em causa. As suas metas são sempre elevadas e procuram ultrapassar as definidas para os períodos anteriores.

O final de 2020 trouxe novos desafios para a marca, que se apressou a atingir as suas metas. No ano que terminou produziu e vendeu perto de 500 mil carros elétricos. Os números ficaram-se pelos 509.737 na produção e 499.550 nas vendas de carros elétricos.

Números de carros elétricos revelados

Para estes valores contribuíram excelentes trimestres, onde a Tesla conseguiu ultrapassar-se de forma constante. No último trimestre de 2020 conseguiu produzir 16.097 e vender 18.920 unidades dos Model S/X. No caso dos Model 3/Y, esses valores foram de 163.660 e 161.650 unidades produzidas e vendidas, respetivamente.

Para o acumulado de 2020 da Tesla, e no caso das vendas temos 88.400 unidades no 1º trimestre e 90.650 no segundo. Após o verão revelou igualmente que terá vendido 139.300 carros elétricos no 3º trimestre, tendo agora revelado que atingiu a meta dos 180.570 carros elétricos.

Os objetivos da Tesla foram cumpridos?

Os planos de Elon Musk para a sua marca eram muito concretos e todo o ano foi trabalhado nesse sentido. As 500 mil unidades eram a marca e aparentemente ficaram muito perto de ser conseguidas. A verdade é que estes números são provisórios e a Tesla anunciou que “os números finais podem variar em até 0,5% ou mais“.

Será já no final de janeiro que a Tesla apresentará os seus valores finais, tanto deste trimestre como de 2020. Independentemente dos valores apresentados, a Tesla voltou a ter um ano excecional e onde bateu recordes, sobretudo com todos os problemas que a COVID-19 trouxe.