Estamos a poucos dias de conhecer as novidades da Samsung. A marca tem tido o Galaxy S21 totalmente revelado na Internet, mostrando todos os pormenores que este smartphone vai trazer, desde a sua capacidade fotográfica até a pormenores de extras.

Uma nova informação que escapou para a Internet revelou agora o preço que os 3 modelos do Galaxy S21 vão ter. Os preços são elevados, mas estão dentro da gama a que os topos de gama nos habituaram a ser comercializados.

Todos os anos temos visto os preços dos smartphones topo de gama a subirem. Existe sempre a discussão se estes preços são realmente necessários, mas a verdade é que as marcas continuam a garantir números de vendas elevados, comprovando a sua ideia.

Revelados os preços do Galaxy S21

A mais recente informação associada ao Galaxy S21 mostrou os preços que a Samsung vai praticar na Europa. Surgiram de uma operadora Suíça, mas mostram uma ideia do que será praticado no mercado europeu, com adaptações e ajustes normais.

O Galaxy S21 com 128GB deverá ser vendido por €849, sem ligação a qualquer operador. Quanto ao segundo modelos, o Galaxy S21+, vai ser vendido por €1.049. Por fim, temos o modelo de maior capacidade, o Galaxy S21 Ultra, que terá um preço de €1.399 na sua versão de 128GB. Estes valores apontam para informação anterior, que rondava os mil euros.

Especificações dos Samsung apresentadas

Enquanto as informações dos preços surgiram, vieram também a público mais especificações. Uma das mais importantes referências está no SoC usado nestes smartphones, que deverá ser o novo Exynos 2100, que a Samsung desenvolveu para estes equipamentos.

Para além deste dado, temos ainda a confirmação da presença do Android 11, com a OneUI 3.0, em todos os smartphones. Há ainda os ecrãs AMOLED, ligação USB-C, áudio por jack 3.5mm e muito mais. A presença de carregamento rápido e sem fios parece ser também ser uma realidade.

Esta é mais informação importante para conhecer antecipadamente o que a Samsung tem preparado para revelar na próxima semana. O novo Galaxy, nos seus 3 (prováveis) modelos será um equipamento de topo, com caraterísticas que o vão destacar no mercado.