Como temos visto, a venda de carros elétricos tem crescido nos últimos anos. O ano de 2020 não seguiu esta linha, mas as razões são óbvias e bem conhecidas. Neste cenário, foram revelados os números de vendas dos carros elétricos em Portugal.

Se uma quebra de vendas era já esperada, a verdade é que duas marcas disputaram o topo. A Tesla dominou no nosso país, mas apenas nos carros ligeiros, onde bateu a sua concorrente neste campo, a Renault.

Os dados revelados surgem agora da ACAP e dão conta do cenário que 2020 nos trouxe. As vendas no mercado automóvel caíram, como esperado, tendo sido colocados em circulação 176.992 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 33,9 por cento.

Tesla dominou a venda de carros elétricos ligeiros em 2020

No campo dos carros elétricos ligeiros, uma área de cada vez mais interesse, os números estiveram a crescer a maior parte do tempo em Portugal. No total, e durante 2020, foram registados 7.876 carros elétricos, vindos de 10 marcas.

Esta área do mercado foi dominada pela Tesla, que colocou nas nossas estradas 1.413 veículos. Em segundo lugar temos a Renault com 1.257 carros e o top 3 é fechado pela Nissan, com 1.165 carros. A lista continua com a Peugeot, a Hyundai e a Smart.

Números totais colocam a Renault no topo em Portugal

Se é claro que a Tesla dominou os ligeiros elétricos em Portugal em 2020, o mesmo não acontece se forem incluídos os números das vendas de carros na categoria dos ligeiros de mercadorias. Aqui o topo da tabela muda e a Renault assume a primeira posição, com 1.415, distanciando-se do segundo classificado, a Tesla.

Também no resto do topo da tabela há alterações, com a Mercedes a trocar de lugar com a Mini, e a que assim assume o final da tabela. Não havendo muitas propostas neste segmento, a tabela acaba por se manter estável e sem mais alterações nos lugares.

Apesar de estarmos ainda longe do número de outros países, onde os elétricos estão mais implementados, as vendas em Portugal são animadoras. Em 2020 registou-se um crescimento de 13,8% ao compararmos os valores com o ano anterior.