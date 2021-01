Samsung aposta na tecnologia mini-LED para as TVs 4K e 8K Neo QLED

Hoje a Samsung reservou o dia para dar a conhecer um pouco da sua aposta no universo dos ecrãs para o ano de 2021. “O Futuro dos ecrãs” está a ser apresentado através de um evento online, no seu canal de YouTube.

Apesar da Samsung ter na sua tecnologia microLED aquilo que de melhor existe no mercado, a verdade é que o mercado exige soluções mais acessíveis e claro, com qualidade cada vez melhor. Por isso, hoje vemos a empresa a apostar nas suas televisões QLED com tecnologia mini-LED.

A Samsung revelou hoje seu portfólio de ecrãs para 2021, com três grandes segmentos: TV Neo QLED, MicroLED e Lifestyle. Trata-se de uma apresentação geral que antecede a CES 2021. A nova linha, segundo a Samsung, assume-se como o compromisso com a acessibilidade, sustentabilidade e inovação que ajudam a redefinir o papel da televisão nas residências dos consumidores.

No ano passado, testemunhámos o papel fundamental que a tecnologia desempenhou em nos ajudar a seguir em frente com as nossas vidas e permanecer ligados uns com os outros. O nosso compromisso com um futuro inclusivo e sustentável anda de mãos dadas com a nossa procura incessante por inovação, para atender às necessidades em constante mudança dos consumidores – desde a redução da pegada de carbono dos nossos produtos, fornecer um conjunto de recursos de acessibilidade e oferecer uma experiência de visualização incomparável que se adapta ao estilo de vida de cada utilizador

Disse hoje JH Han, presidente da divisão de Visual Displays da Samsung Electronics.

Novas TVs 4K e 8K Neo QLED

Apesar de ser a tecnologia MicroLED o melhor que a Samsung pode hoje oferecer ao consumidor, a verdade é que há outras necessidades a suprir. Sabe-se que este ano serão vendidas mais de um milhão de televisões 8K e tínhamos que ver a Samsung a apostar neste segmento com algo mais acessível.

A Samsung deu então a conhecer uma nova geração de televisões com painel Neo QLED. Os modelos principais são então o 8K (QN900A) e o 4K (QN90A).

Estes novos painéis Neo QLED são alimentados por tecnologia Quantum Mini LED, que é precisamente controlada pela tecnologia Quantum Matrix e pelo Neo Quantum Processor, um poderoso processador de imagem otimizado para as Neo QLED.

O mini-LED foi apresentado o ano passado pela TLC, melhorando substancialmente a qualidade da imagem que o LCD e a um preço mais acessível que o OLED. A tecnologia permite, portanto, que os fabricantes coloquem milhares de backlights de LED, o que acaba por levar a melhores níveis de preto e localização de brilho.

O mini LED da Samsung

A Samsung projetou o Quantum Mini LED para ter 1/40 da altura de um LED convencional. Em vez de usar uma lente para dispersar a luz e um pacote para fixar o LED no lugar, o Quantum Mini LED tem micro camadas incrivelmente finas preenchidas com muitos mais LEDs.

A tecnologia Quantum Matrix permite um controle ultrafino e preciso dos LEDs densamente compactados, evitando o dispersar de luminosidade.

O Neo QLED aumenta a escala de luminância para 12 bits com 4096 passos. Isso ajuda a tornar as áreas escuras mais escuras e as brilhantes mais claras, resultando numa experiência HDR mais precisa e envolvente. Além disso, ainda beneficiam do processador Neo Quantum da Samsung com recursos aprimorados de upscaling. Usando até 16 modelos de rede neural diferentes, cada um treinado em upscaling de IA e tecnologia de deep learning, o processador Neo Quantum pode otimizar a qualidade de imagem para saídas 4K e 8K, independentemente da qualidade de entrada.

As televisões

Os modelos 2021 Neo QLED 8K e 4K da Samsung oferecem recursos inteligentes que expandem o papel da TV e ajudam os consumidores a atender às suas necessidades, que estão em constante mudança quando se trata de atividades físicas, entretenimento e home office.

A Neo QLED 8K apresenta um novo design Infinity One – um ecrã quase sem moldura, proporcionando uma experiência de visualização ainda mais envolvente num design elegante.

A caixa Slim One Connect acoplável – um sistema de gestão de cabo totalmente novo que pode ser ligado à parte traseira da TV – permite uma instalação mais fácil e esteticamente mais limpa.

A Neo QLED 8K também inclui vários recursos de áudio premium que preenchem o ambiente. A tecnologia Som em Movimento Pro corresponde ao movimento dos objetos no ecrã. O SpaceFit Sound analisa o ambiente físico onde a TV está instalada e reproduz, assim, um som envolvente personalizado especificamente para esse espaço.

Para já ainda não existem preços para este modelos de TV Neo QLED, mas é provável que sejam lançadas na primavera.