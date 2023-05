Acessórios da Ugreen essenciais para o seu computador e smartphone

Os acessórios certos poderão fazer toda a diferença no nosso dia a dia, seja um carregador universal ou uma solução para ter os seus ficheiros mais importantes sempre consigo. Temos sugestões da Ugreen.

Carregador Ugreen Nexode 100W 4-Port USB C

O carregador Nexode 100W é indicado para carregar dispositivos como smartphones, tablets e também computadores portáteis. É inclusivamente compatível com as tecnologias de carregamento rápido de muitas das marcas de smartphones disponíveis no mercado.

Para utilizadores de dispositivos Apple, é também compatível com a maioria da oferta. Há a destacar que tem um sistema de dissipação de calor que previne o sobreaquecimento.

O carregador Ugreen Nexode 100W 4-Port USB C está disponível por 59,99€ (IVA incluído).

Carregador Ugreen Nexode 100W 4-Port USB C

Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps

O Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps é um enclosure SSD externo com ligação USB-C que permite ao utilizador atingir uma taxa de transmissão de dados de 10Gbps. Suporta SSD até 8TB e suporta as dimensões de SSD 2230/2242/2260/2280. É também compatível com os principais sistemas operativos.

A estrutura é em alumínio com 12,5 x 4 x 1,4 cm e pesa 138,9g. Tem um cabo USB-C e um USB-C/USB-A de 25 cm.

O adaptador Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps está disponível por apenas 19,99€ (IVA incluído), um desconto de 20% face ao preço normal. Neste e nos outros produtos, os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da europa, sem custos adicionais na entrega.

Adaptador Ugreen M.2 NVMe 10 Gbps