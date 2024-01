Balança Sensit Mini: o seu peso (e não só) no seu smartphone

Esta balança inteligente fornece-lhe mais informação que o seu simples peso! Sabia, por exemplo, que com esta balança pode saber a quantidade de calorias que o seu corpo necessita por dia quando está em repouso?

A Sensit Mini Smart Scale e a app Prozis Go foram especialmente desenvolvidas para o acompanharem numa missão focada nos seus ideais de saúde e fitness. Basta subir para a balança e testemunhar os seus grandes feitos em primeira mão! Uma escolha inteligente e fit!!

Monitorize a sua forma com esta balança...

Com esta balança da Prozis pode saber:

Peso corporal (massa corporal total)

(massa corporal total) Índice de massa corporal (Uma relação padronizada entre o peso e a altura, utilizada como indicador geral de saúde)

(Uma relação padronizada entre o peso e a altura, utilizada como indicador geral de saúde) Água corporal (A quantidade total de líquidos no corpo, indicada como percentagem do seu peso total)

(A quantidade total de líquidos no corpo, indicada como percentagem do seu peso total) Idade metabólica (calculada comparando a taxa metabólica basal de um indivíduo com a taxa média de outros indivíduos da mesma idade cronológica)

(calculada comparando a taxa metabólica basal de um indivíduo com a taxa média de outros indivíduos da mesma idade cronológica) Taxa metabólica basal (Quantidade de calorias que o corpo necessita por dia quando está em repouso)

(Quantidade de calorias que o corpo necessita por dia quando está em repouso) Percentagem de gordura corporal (massa total de gordura, dividida pela massa corporal total, vezes 100)

Consulta estatísticas e tendências de progresso

Com a app Prozis Go, que sintoniza automaticamente com a balança, é fácil consultar as suas estatísticas de peso e tendências de progresso em tabelas e gráficos de fácil leitura. Para tal apenas tem de criar uma conta, definir o seu objetivo ao nível do peso, e pesar-se para que possa acompanhar o seu progresso.

De referir que a Sensit Scale da Prozis foi concebida para funcionar no ambiente húmido de uma casa de banho. A condensação moderada, como a que é causada pela água quente do chuveiro, não danifica a balança.

APROVEITEM A PROMOÇÃO E OFERTAS

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta balança com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Para encomendarem a vossa Balança Sensit Mini Smart Scale e usufruírem do desconto, podem proceder à encomenda aqui.

Este artigo tem o apoio da PROZIS na disponibilização da informação ou equipamentos.