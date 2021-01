Conheça os 9 smartphones que receberam o prémio CES 2021 Innovation Awards

2020 foi um ano fértil em smartphones com design arrojado e tudo indica que 2021 seja ainda melhor nesse campo. Com a CES 2021 à porta, são já muitas as empresas que começam a dar a conhecer as suas novidades para o novo ano.

Como é habitual, este evento também nos traz prémios de inovação e os smartphones permeados com o título CES 2021 Innovation Awards já são conhecidos.

A Consumer Technology Association, organizadora da CES, anunciou os homenageados do CES 2021 Innovation Awards. Dispositivos, plataformas e tecnologias em 28 categorias foram destacados por trazerem “design e engenharia excecionais em produtos de tecnologia de consumo”.

A categoria Dispositivos móveis e acessórios inclui 9 fantásticos smartphones que marcaram o ano de 2020. Parece que a Samsung foi uma das que mais se destacou e nesta pequena lista conta com quatro modelos distinguidos.

Além da Samsung, destaca-se a LG com o seu Wing que, apesar da inovação, não deixou de ser um dos fracassos do segmento mobile em 2020.

CES 2021 Innovation Awards – os smartphones

Asus ROG Phone 3 LG Wing LG Velvet 5G OnePlus 8 Pro Samsung Galaxy Z Flip 5G Royole FlexPai 2 Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G Samsung Galaxy A51 5G TCL 10 5G UW

Além destes smartphones, com dois dobráveis na lista e um de ecrã duplo rotativo, destacam-se dois controladores de jogo desenhados para smartphone. O universo gaming foi um dos que acabou por se destacar também em 2020 no segmento dos smartphones e os controladores que mereceram prémio foram os ROG Kunai 3 Gamepad da Asus e o outro o Razer Kishi for iPhone.

Concorda com estas escolhas?