Signal quer “atacar” o WhatsApp e o Telegram

No segmento dos serviços de comunicação digital são várias as propostas. Além do Facebook Messenger e outros chats integrados em outros serviços (ex. instagram), o destaque vai para o WhatsApp e Telegram.

Nesta corrida dos últimos dois, o Signal deu agora sinais que se quer começar a destacar!

A privacidade é hoje um requisito fundamental na maioria dos serviços que existem para troca de mensagens. No que diz respeito a serviços de mensagens, temos como exemplo o Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Allo, entre outros.

Signal é provavelmente a app mais segura para conversas…

O Signal pertence à Open Whisper Systems e é uma app que está disponível para iOS e também para Android e Desktop. Esta app usa simplesmente o número do cartão SIM do smartphone e os contactos que temos registados. Não há logins separados, usernames, password, pins, etc.

Ao contrário de outras apps deste segmento, a app Signal cifra as comunicações durante a troca de mensagens com a particularidade das chaves usadas ficarem do lado dos clientes, o que impossibilita a leitura de mensagens pela própria empresa responsável pelo serviço.

Segundo números recentes, a app de mensagens Signal já leva mais de 10 mil downloads na loja de aplicações da Google. O CEO Moxie Marlinspike revelou recentemente que esta app vai sofrer várias mudanças, especialmente ao nível da interface. No que diz respeito à segurança, esta app aposta fortemente na criptografia das comunicações, estando disponíveis de forma muito simples ao utilizador final. De relembrar que em 2018, Brian Acton investiu $50 milhões em encriptação end-to-end.

Das últimas atualizações da app Signal, destaque para o suporte para iPad, o “desaparecimento” de imagens após serem visualizadas e a possibilidade de personalizar stickers.

Esta app não apresenta nenhum tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garante a segurança, então experimentem esta app/serviço. Além da versão para Android e iOS, existe também uma versão para Desktop.

Já alguma vez experimentou o Signal?