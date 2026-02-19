Minitel: quando a Europa quase inventou a Internet

Na nossa rubrica Hoje na História dos Computadores, trazemos uma referência tecnológica que, a esta distância temporal, bem que se poderia classificar como a Internet antes da Internet. Conheça o Minitel.

A génese de uma rede nacional digital

No início da década de 1980, muito antes da popularização da Internet, a França lançou um projeto que antecipou vários dos serviços digitais que hoje consideramos banais. O Minitel, desenvolvido pela então estatal France Télécom, nasceu oficialmente em 1982 como uma rede de videotexto acessível através da linha telefónica.

O objetivo era ambicioso. Modernizar o acesso à informação, substituir as tradicionais listas telefónicas em papel e criar uma infraestrutura digital nacional. O Estado distribuiu gratuitamente milhões de terminais aos cidadãos, incentivando a adesão massiva.

O sistema permitia consultar diretórios, reservar viagens, comprar bilhetes, enviar mensagens e até participar em fóruns. Tudo através de um ecrã monocromático e de uma ligação telefónica a 1.200 bps. À sua maneira, era já uma economia digital.

O modelo económico que antecipou o comércio online

Um dos aspetos mais inovadores do Minitel foi o modelo de faturação. Os serviços eram pagos por minuto e cobrados diretamente na conta telefónica. Isto criou um ecossistema de conteúdos pagos e serviços digitais que envolvia bancos, empresas de transportes, meios de comunicação social e pequenos operadores privados.

Na prática, o Minitel criou:

Comércio eletrónico

Serviços bancários remotos

Classificados digitais

Mensagens instantâneas rudimentares

Conteúdos por subscrição

Décadas antes da web se tornar dominante, França tinha uma rede nacional funcional, economicamente sustentável e amplamente utilizada.

E Portugal? A experiência discreta mas real

Em Portugal, o fenómeno não teve a mesma dimensão, mas existiu, aliás, eu próprio utilizei, quando este projeto fazia parte dos equipamentos cedidos pelo IJ (na altura Instituto da Juventude) aos CAJ (Centros de Apoio à Juventude, locais distribuídos pelo país onde eram feitos o Cartão Jovem e o Cartão de Campista, entre outras ações no âmbito de apoio à juventude).

Durante os anos 80 e início dos 90, através da Telepac, empresa ligada aos CTT e mais tarde à Portugal Telecom, foram testados e disponibilizados serviços de videotexto semelhantes.

O sistema português permitia acesso a informação institucional, horários, alguns serviços bancários e conteúdos informativos. Contudo, nunca houve uma distribuição massiva de terminais como em França. O modelo manteve-se experimental e restrito a nichos empresariais e institucionais.

A realidade portuguesa, marcada por menor escala económica e por um mercado tecnológico ainda emergente, impediu que o videotexto se tornasse um serviço de massas.

O que falhou e o que antecipou

O Minitel acabou por ser vítima do seu próprio sucesso nacional. Funcionava demasiado bem dentro de fronteiras francesas, mas não evoluiu para uma rede aberta global.

Quando a World Wide Web começou a expandir-se nos anos 90, baseada em protocolos abertos e numa arquitetura descentralizada, o modelo fechado do Minitel tornou-se limitativo.

Contudo, a comparação histórica é inevitável.

O Minitel foi:

Uma rede digital de acesso público

Um mercado de serviços online

Uma plataforma de comunicação entre utilizadores

Um sistema de pagamentos digitais

Ou seja, os pilares da Internet moderna estavam ali, ainda que confinados a um ecossistema nacional.

Uma Internet antes da Internet

Se analisarmos o fenómeno com distância histórica, o Minitel pode ser interpretado como um protótipo social da Internet. Não era global, não era gráfica, não era aberta. Mas introduziu hábitos digitais numa geração inteira.

Em França, o sistema manteve-se ativo até 2012. Um feito notável para uma tecnologia concebida no final dos anos 70.

Em Portugal, ficou como um ensaio tecnológico importante, um prelúdio discreto daquilo que viria a acontecer com a massificação da Internet na segunda metade da década de 1990.