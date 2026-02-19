Minitel: quando a Europa quase inventou a Internet
Na nossa rubrica Hoje na História dos Computadores, trazemos uma referência tecnológica que, a esta distância temporal, bem que se poderia classificar como a Internet antes da Internet. Conheça o Minitel.
A génese de uma rede nacional digital
No início da década de 1980, muito antes da popularização da Internet, a França lançou um projeto que antecipou vários dos serviços digitais que hoje consideramos banais. O Minitel, desenvolvido pela então estatal France Télécom, nasceu oficialmente em 1982 como uma rede de videotexto acessível através da linha telefónica.
O objetivo era ambicioso. Modernizar o acesso à informação, substituir as tradicionais listas telefónicas em papel e criar uma infraestrutura digital nacional. O Estado distribuiu gratuitamente milhões de terminais aos cidadãos, incentivando a adesão massiva.
O sistema permitia consultar diretórios, reservar viagens, comprar bilhetes, enviar mensagens e até participar em fóruns. Tudo através de um ecrã monocromático e de uma ligação telefónica a 1.200 bps. À sua maneira, era já uma economia digital.
O modelo económico que antecipou o comércio online
Um dos aspetos mais inovadores do Minitel foi o modelo de faturação. Os serviços eram pagos por minuto e cobrados diretamente na conta telefónica. Isto criou um ecossistema de conteúdos pagos e serviços digitais que envolvia bancos, empresas de transportes, meios de comunicação social e pequenos operadores privados.
Na prática, o Minitel criou:
- Comércio eletrónico
- Serviços bancários remotos
- Classificados digitais
- Mensagens instantâneas rudimentares
- Conteúdos por subscrição
Décadas antes da web se tornar dominante, França tinha uma rede nacional funcional, economicamente sustentável e amplamente utilizada.
E Portugal? A experiência discreta mas real
Em Portugal, o fenómeno não teve a mesma dimensão, mas existiu, aliás, eu próprio utilizei, quando este projeto fazia parte dos equipamentos cedidos pelo IJ (na altura Instituto da Juventude) aos CAJ (Centros de Apoio à Juventude, locais distribuídos pelo país onde eram feitos o Cartão Jovem e o Cartão de Campista, entre outras ações no âmbito de apoio à juventude).
Durante os anos 80 e início dos 90, através da Telepac, empresa ligada aos CTT e mais tarde à Portugal Telecom, foram testados e disponibilizados serviços de videotexto semelhantes.
O sistema português permitia acesso a informação institucional, horários, alguns serviços bancários e conteúdos informativos. Contudo, nunca houve uma distribuição massiva de terminais como em França. O modelo manteve-se experimental e restrito a nichos empresariais e institucionais.
A realidade portuguesa, marcada por menor escala económica e por um mercado tecnológico ainda emergente, impediu que o videotexto se tornasse um serviço de massas.
O que falhou e o que antecipou
O Minitel acabou por ser vítima do seu próprio sucesso nacional. Funcionava demasiado bem dentro de fronteiras francesas, mas não evoluiu para uma rede aberta global.
Quando a World Wide Web começou a expandir-se nos anos 90, baseada em protocolos abertos e numa arquitetura descentralizada, o modelo fechado do Minitel tornou-se limitativo.
Contudo, a comparação histórica é inevitável.
O Minitel foi:
- Uma rede digital de acesso público
- Um mercado de serviços online
- Uma plataforma de comunicação entre utilizadores
- Um sistema de pagamentos digitais
Ou seja, os pilares da Internet moderna estavam ali, ainda que confinados a um ecossistema nacional.
Uma Internet antes da Internet
Se analisarmos o fenómeno com distância histórica, o Minitel pode ser interpretado como um protótipo social da Internet. Não era global, não era gráfica, não era aberta. Mas introduziu hábitos digitais numa geração inteira.
Em França, o sistema manteve-se ativo até 2012. Um feito notável para uma tecnologia concebida no final dos anos 70.
Em Portugal, ficou como um ensaio tecnológico importante, um prelúdio discreto daquilo que viria a acontecer com a massificação da Internet na segunda metade da década de 1990.
Um claro exemplo de que redes fechadas e protocolos proprietários dificilmente vingam. Ter durado até 2012 já é de si extraordinário!
Não fazia ideia de que a europa poderia ter ligado o mundo com a sua tecnologia em vez dos americanos. Fantástico. Obrigado grande artigo.
Trabalhei numa multinacional Francesa em Lisboa entre 1998-99. Tinham um terminal, mas já pouco usavam.
Um dos problemas da Europa é este, conceptualmente é feito pela elite para a elite. Os foguetões da Ariane são para Governos e multinacionais, os da SpaceX são para toda gente…