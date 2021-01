é já um dado adquirido que a OnePlus vai lançar um conjunto de dispositivos que incluem uma smartband e um smartwatch. As evidências têm-se acumulado nas últimas semanas, tendo até sido já confirmado pela empresa mais do que uma vez.

A OnePlus deu agora um passo importante para a chegada da sua smartband e prepara-se para a apresentar ao mundo. Será já no próximo dia 11 de janeiro que esta novidade será dada a conhecer, com toda as suas capacidades.

Há uma nova smartband a chegar ao mercado

Espera-se com grande curiosidade sobre o que a OnePlus tem preparado no campo dos wearables. A marca tem arriscado em novas áreas, com sucesso, e sabe-se que teremos em breve uma smartband e um smartwatch a caminho do mercado.

A marca mostrou recentemente uma imagem muito apelativa e que confirmava o que está a ser preparado. É claramente uma smartband, mas foi suportado e confirmado com a chegada de várias imagens do que vai ser apresentado dentro de dias.

Novidade da OnePlus apresentada a 11 de janeiro

Essa mesma imagem foi agora novamente publicada, na conta do Instagram da OnePlus Índia, com a data em que a smartband será apresentada. É já na próxima segunda-feira, dia 11, pelas 111:00 IST (05:30 em Lisboa).

Antes desta confirmação óbvia, a OnePlus já tinha dado outra prova de que teria algo a chegar muito em breve. Isso foi feito pela publicação na Play Store da app OnePlus Health, que foi criada para gerir todos os wearables da marca e para registar os dados destas.

Controlo dos wearables nesta app

A descrição é ainda muito resumida, mas as imagens publicadas mostram que irá ainda poder ser usada para mudar as faces de relógio da smartband. Apesar de estar publicada, esta app ainda não pode ser instalada por qualquer utilizador.

Está assim confirmada e garantida a apresentação da smartband da OnePlus. Segunda-feira, ao início do dia, será decerto revelada toda a informação e o que a marca preparou para esta sua nova área. A chegada ao mercado e o preço será uma das informações importantes e que muitos vão querer saber em breve.