Dica: Como ativar e usar a pré-visualização de links no Telegram

Com a mudança que se espera que o WhatsApp tenha, o Telegram é cada vez mais uma alternativa para quem usa os serviços de mensagens na Internet. Com uma segurança única, dá ainda aos utilizadores muitas funcionalidades interessantes.

Uma delas é a capacidade de ter a pré-visualização dos links partilhados nas mensagens, facilitando a perceção do que se trata. Esta é uma funcionalidade simples de ativar e que se torna extremamente útil. Veja como o fazer.

Uma funcionalidade interessante do Telegram

Ao contrário de outras apps e outros serviços, o Telegram não tem a pré-visualização de links ativa. Esta deverá por isso ser ligada, para que possa ser usada. A geração das pré-visualizações de sites é feita nos servidores do Telegram e o IP do utilizador nunca é conhecido.

Para iniciarem este processo devem começar por abrir o menu do Telegram. Aqui devem escolher o acesso às Definições, que está perto do final do menu. De seguida, e na área que abriram, devem escolher a opção Privacidade e Segurança.

Ativar a pré-visualização de links

De seguida, devem descer nas novas opções até ao final desse menu. Depois de todas as opções presentes nesta longa lista de opções, vão encontrar a definida como Prévia de Links. Estará desligada, devendo ser tornada ativa.

Desse momento em diante, todos os links que forem colocados na caixa de texto do Telegram vão gerar uma pré-visualização. Esta é automática e será apresentada a todos os utilizadores, que assim podem ter acesso ao site antes de o abrirem.

A forma de utilização é simples, bastando colar o link na caixa de texto para que a pré-visualização seja gerada nos servidores do Telegram. Isto garante privacidade ao utilizador, que recebe a informação via proxy, sem que o site tenha dados do utilizador.

Como desativar o carregar de sites neste serviço

Claro que podem existir situações em que não seja pretendido que a geração da pré-visualização seja apresentada. O Telegram previu isso e tem uma opção para isso, mesmo com tudo ativado. Basta colocarem o link na caixa de texto.

Depois da pré-visualização criada, estará presente uma opção para a remover, no canto direito. Ao carregarem no x, esta vai desaparecer e o link é partilhado apenas como texto. Este poderá ser clicado e acedido a qualquer momento.

Esta é uma de muitas opções que podem ser exploradas para dar ainda mais ao Telegram e aos seus utilizadores. É simples de ativar e a pré-visualização dá aos utilizadores uma capacidade única ao verem a que sites vão aceder.