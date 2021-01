Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Será que este portátil serve para o Sims 4?

Boas pplware, Antes de mais parabéns pelo fantástico trabalho. Acompanho há imenso tempo e é sempre um prazer ver as vossas dicas e conselhos. Escrevo para fazer uma questão. Estou a pensar comprar um pc portátil sem gastar muito. Neste momento estou com este em vista: Portátil INSYS MX-N141G (14.1” – Intel Celeron N4100 – RAM: 8 GB – 64 GB eMMC+ 240 GB SSD – Intel UHD Graphics 600) – https://www.worten.pt/informatica-e-acessorios/computadores/computadores-portateis/portatil-insys-mx-n141g-14-1-intel-celeron-n4100-ram-8-gb-64-gb-emmc-240-gb-ssd-intel-uhd-graphics-600-7292657. O mesmo é compatível com o Sims 4? É que basicamente servirá para esse jogo e ver uns filmes e séries. Obrigado, uma vez mais e votos de um bom ano 🙂 Diogo Alves

Resposta:

Diogo,

Do que pode ser visto no site da EA Games, dificilmente conseguirá usar o Sims 4 nesse computador portátil.

Apesar de ter alguns componentes que cumprem o requisito mínimo para este jogo, há alguns essenciais que ficam aquém do que era esperado.

O principal deles é mesmo o CPU, onde é pedido que esteja presente, pelo menos, um Intel Core 2 Duo. Como o que está presente é um Intel Celeron N4100, será impossível.

Também ao nível da placa gráfica poderia ter alguns problemas, que se resolveriam baixando as definições do jogo.

Deixamos neste link as especificações que a EA Games define para o Sims 4, para que assim possa escolher uma máquina adaptada ao jogo.

[Respondido por Pedro Simões]

Devo ou não instalar estas atualizações do Windows 10?

Boa tarde e Bom ano Novo com muita saúde Tenho um PC portátil HP Spectre x360 Convertible com processador Intel da 6ª geração. Aparecem-me as seguintes atualizações opcionais. Tendo em atenção a data das atualizações, será que são mesmo atualizações? Fará sentido instalá-las? Antecipadamente grato pela vossa opinião. Fernando Tavares

Resposta:

Fernando,

Tal como é referido, tratam-se de atualizações opcionais, mas a verdade é que a informação mais importante não tem o devido destaque.

Refiro-me à frase em letras mais pequenas: “Se tiver um problema específico, um destes controladores poderá ajudar”. O baixo destaque nessa frase, para os mais distraídos, poderá levar a que esses controladores sejam atualizados inadvertidamente, sem que haja realmente a intenção de o fazer.

Tratam-se assim de versões mais antigas de controladores considerados muito relevantes para o sistema, que podem ser bastante úteis no caso de um controlador mais recente ter algum problema de compatibilidade ou estabilidade.

Resumindo, se tudo está bem, as atualizações opcionais são simplesmente para ignorar.

[Respondido por Hugo Cura]

Acham que devo subscrever este serviço de segurança?

Olá, A NOS oferece um serviço de segurança por 5€, tenho um restaurante e parece que este serviço pode ser usado para proteger os meus clientes de sites com virus. https://www.nos.pt/empresas/profissionais-empresas/internet/Pages/nos-web-segura-pro.aspx Conseguem ajudar a perceber se o serviço vale a pena? Obrigado Santiago

Resposta:

A Internet está carregada de armadilhas, é um facto, e se preza os seus clientes ao ponto de lhes oferecer um serviço de Internet protegido para tornar a navegação mais segura, sem dúvida que este serviço valerá a pena.

A NOS aqui tem, naturalmente, apenas um papel de intermediário, onde o serviço é fornecido e suportado pela Cisco, uma empresa bastante prestigiada nesta área.

Com o mesmo propósito, há um serviço também muito conhecido chamado OpenDNS que, imagine-se, foi adquirido pela Cisco em 2015. Portanto, poderá contar com a qualidade do OpenDNS nesse serviço fornecido pela NOS. Tendo em conta o propósito que pretende, o preço de 5€/mês é muito competitivo.

[Respondido por Hugo Cura]

Como recuperar a minha password das Finanças?

Bom dia, na verdade é um pedido de ajuda: Não encontro a senha para entrar no portal das Finanças. (O antigo não serve. Será porque renovei o CC?) Quando solicito nova senha, pedem-me a “pergunta secreta”, que que esqueci. Que fazer? Tenho que autenticar e-facturas. Obrigada Carmo Faro

Resposta:

Carmo,

A solução não é complicada, mas está pouco visível no site das finanças. Ainda assim, poderá usá-la no seu caso.

Do que nos informam, deverá enviar um e-mail, através do mesmo endereço eletrónico que fez constar no registo da AT, o qual está associado ao seu número de contribuinte, para: portal-senhas@at.gov.pt

No assunto deve fazer constar: Cancelamento de senha NIF _ _ _ _ _ _ _ _ _

No corpo do e-mail deve indicar:

NIF: Nome Completo: Domicílio Fiscal:

Depois de receber a confirmação por e-mail de que a senha de acesso foi cancelada, deve proceder a novo registo no Portal das Finanças, através da opção: Registar-se e aguardar pela nova senha, que será remetida para o seu domicílio fiscal atual, através dos CTT, no prazo médio de 5 dias úteis.

[Respondido por Pedro Simões]

Tenho problemas na app Calendário do iOS, o que fazer?

Boa Tarde Desde a última atualização, não consigo introduzir nenhum novo evento no calendário do meu iPhone, ao pressionar a hora de início do evento a aplicação fecha-se. O mesmo acontece com o tlm de um conhecido. Só que ele não utiliza o calendário. Aguardo resposta Cumprimentos Rui Silva

Resposta:

Rui,

Estivemos a avaliar esta questão em vários modelos de iPhone, todos com a mesma versão do iOS e não conseguimos simular essa situação.

Assim, recomendamos que reveja as configurações do seu iPhone e que tente encontrar um problema.

Pode ainda fazer uma reposição do iOS, fazendo a natural cópia de segurança de todos os dados antecipadamente.

Após isso deverá fazer a reposição de todos os dados, para assim ter o iPhone novamente pronto a ser usado, provavelmente sem o problema que agora relata.

[Respondido por Pedro Simões]

Sabem se existe alguma app para sabermos quem nos liga?

Boa tarde Gostaria de saber se há possibilidade de me informar se existe uma app para sabermos quem nos liga? É possível me ajudar? Tipo identificador de chamadas, que seja de confiança. Muito obrigada Susana Durao

Resposta:

Susana,

Sim, essa app existe e tem uma comunidade muito interessante, mas funciona de uma forma controversa. Já lhe explico a razão.

A app que permite informar de quem está a ligar, mesmo que não tenha o contacto gravado no smartphone, chama-se Sync.me, e pode instalá-la gratuitamente a partir da loja de apps:

Após instalada, assim que receber uma chamada (e desde que tenha Internet) surgirá no ecrã diversa informação associada ao contacto, incluindo se se trata de um serviço de vendas… mas é claro, esse contacto terá de fazer parte da base de dados do serviço.

A questão controversa coloca-se pela forma como a base de dados é alimentada. Ao instalar a app e ao consentir a sua utilização, necessita de permitir o acesso aos seus contactos… contactos esses que vão ser enviados para esse serviço para o fazer crescer e ter maior abrangência. Há aqui uma questão de privacidade, pois estamos a fornecer contactos sem pedir autorização aos detentores. É algo que fica ao critério de cada um.

Esse assunto já foi abordado no seguinte artigo:

Caberá a si decidir se vai, ou não, utilizar o serviço. Posso desde já informá-la que quem contacta o serviço no sentido de pedir a remoção da informação pessoal, mesmo que os dados sejam novamente enviados por alguém, nunca mais voltarão a surgir na base de dados. Portanto, é não só um pedido de remoção como de não inclusão futura.

[Respondido por Hugo Cura]

