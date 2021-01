Ainda com tanto para descobrir no planeta Terra, o Homem tem vindo a desenvolver um prazer enorme por descobrir o que há para lá da atmosfera. As aplicações móveis hoje oferecem informação de grande qualidade que nos pode ajudar a conhecer mais do Universo e daquilo que o Espaço tem para oferecer.

Destacamos assim algumas aplicações que o vão deixar a olhar para o céu, disponíveis para Android e iOS.

NASA

Para os entusiastas da exploração espacial, a app da NASA é talvez uma das melhores para estar a par de todas as notícias, de investigações ou missões a decorrer. Além disso, a app disponibiliza mais de 14 mil vídeos da NASA e mais de 16 mil imagens (número este que cresce todos os dias com as Imagens do Dia).

Outro destaque vai para a indicação da localização 2D e 3D dos satélites em órbita com a Terra e muito, muito mais de todo este Universo.

Homepage: NASA

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 [iOS]/ 4,5 [Android] Estrelas

Star Walk 2

Alguma vez olhou para o céu e ficou a pensar o que seria determinada estrela a brilhar tão forte?

A app Star Walk 2 permite-lhe então facilmente descobrir tudo o que está espelhado no céu. Basta apontar o smartphone que irão surgir todas as estrelas, planetas, satélites, cometas… é só explorar e aumentar ainda mais os seus conhecimentos.

A Star Walk 2 é paga, mas poderá aceder às versões gratuitas sem publicidade, tanto para Android, como para iOS.

SkySafari – Astronomy App

À semelhança da app anterior, também a SkySafari funciona ao apontar o smartphone para o céu. É como que um planetário a céu aberto, ligado ao telemóvel.

Disponibiliza assim inúmeras informações interativas e gráficos ricos para que toda a informação seja transmitida da melhor forma possível. Poderá ainda simular, por exemplo, como terá sido o céu em 500 a.C. ou até, quem sabe, como poderá ser daqui a 200 anos.

Homepage: PROG

Preço: 3,49 € [iOS] / Gratuito [Android]

Pontuação: 4,7 [iOS]/ 4,6 [Android] Estrelas

Mobile Observatory 3 Pro – Astronomy

A app Mobile Observatory 3 Pro – Astronomy apenas está disponível para Android. Além da versão paga, existem também uma versão gratuita disponível. Esta app surge então como sugestão por ser uma das aplicações da categoria pagas com melhor classificação, face ao número de dowloads.

A informação que disponibiliza, além da sua parte interativa, é bastante completa e realista.

Homepage: Wolfgang Zima

Preço: 7,99 €

Pontuação: 4,7 [Android] Estrelas

