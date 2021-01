Reconhecimento Facial reconhece as pessoas em tempo real mesmo com máscara

Um dos grandes problemas para as forças de segurança de alguns países, neste tempo de pandemia, é a identificação do rosto das pessoas. Com o uso de máscaras aumentaram as falsas identificações faciais e isso preocupa as autoridades. Contudo, a empresa japonesa NEC parece ter resolvido o problema.

Há cada vez mais países e organizações a usar o reconhecimento facial em tempo real. A nova tecnologia pode ajudar a identificar com rigor o indivíduo.

Máscara não é problema na identificação facial

A empresa japonesa NEC lançou um serviço de identificação facial em tempo real, o NeoFace, que consegue reconhecer e identificar as pessoas mesmo com o uso de máscara.

A tecnologia usa a parte do rosco que não está coberta, como os olhos, por exemplo, para identificar ou verificar uma identificação.

Segundo a empresa, apenas demora um segundo, com uma precisão de mais de 99,9%.

Existem já algumas empresas a usar este sistema de identificação biométrico. A polícia metropolitana de Londres, por exemplo, usa este sistema da NEC que reconhece as pessoas numa multidão e identifica aqueles que estão nas listas de pessoas a vigiar.

Outras empresas também já têm esta tecnologia, como é o caso da Lufthansa e da Swiss International Airlines.

NEC quer garantir um pagamento seguro mesmo com máscara

Apesar de ser um crescente problema para a segurança, a verdade é que as máscaras vieram para ficar, pelo menos por muitos meses, ou anos.

Assim, esta tecnologia poderá servir não só para questões de segurança policial, mas também para agilizar pagamento, mesmo com a máscara posta.

O toque do leitor de impressões digitais é cada vez menos aconselhado, o colocar o código em público é desaconselhado, então o reconhecimento facial continua a ser a alternativa mais segura. Claro que não tirarmos as máscara é acima de tudo o objetivo, até nas compras.

Para responder a esta necessidade, a NEC está já a experimentar o pagamento automático através o reconhecimento facial mesmo com máscara. Alguns locais em Tóquio estão já a experimentar o sistema.

A ideia é evitar que as pessoas toquem com as mãos em superfícies numa alargado cenários de casos. Foi apresentada à medida que as necessidades aumentavam devido ao aumento de situações do novo coronavírus.

Disse Shinya Takashima, responsável pela divisão de plataformas digitais da NEC à Reuters.

Agentes com identificações erradas de pessoas para serem vigiadas

Com o aumento dos casos da COVID-19, o usos de máscara é indispensável e obrigatório em muitos casos. Além disso, as forças de autoridade não promovem o retirar da máscara, por receios de contágios.

Antes da pandemia da COVID-19, o algoritmo do reconhecimento facial tinha um grau de erro entre 20 e 50% em pessoas a usar a máscara, segundo o relatório do Instituto Nacional de Tecnologias e Standards.

No entanto, no final do ano 2020, foi notado um vasto melhoramento na precisão de identificações.

Regra ilegal

O reconhecimento facial provou ser controverso. Tem havido dúvidas sobre a forma como os sistemas reconhecem bem os tons de pele mais escuros, juntamente com preocupações éticas sobre a invasão da privacidade.

Em agosto, a utilização de tais sistemas pelas forças policiais galesas foi considerado ilegal num caso apresentado por um ativista dos direitos civis.

E nos EUA, grandes empresas tecnológicas, incluindo a Amazon e a IBM, suspenderam a utilização de software de reconhecimento facial por agentes da polícia, para dar tempo aos legisladores para considerarem a legislação sobre a forma como este deveria ser implantado.

