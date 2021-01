Project Wunderwaffe, o regresso à 2ª Guerra Mundial

Os estúdios polacos Gameparic vão estar ocupados nos próximos tempos. Isto a avaliar pelas revelações de jogos em desenvolvimento, como é o caso deste Project Wunderwaffe.

Project Wunderwaffe traz de volta a temática da 2ª Guerra Mundial, mas com um olhar um pouco diferente. Venham ver.

Estamos perto do final do conflito e os alemães encontram-se encurralados no seu próprio terreno. Os aliados avançam pelo Ocidente e os russos vêm de Este pelo que não há escapatória. Os soldados alemães, encontram-se desmoralizados e já não se lembrar de qual foi a sua última vitória.

Apesar, de nesse momento o poderio da Alemanha ser uma mera recordação, restam algumas esperanças e é pedido ao jogador que construa uma base militar secreta onde possa desenvolver e construir armas com um poder nunca antes visto. É esta a missão.

Será que vamos conseguir inverter o rumo dos acontecimentos?

Project Wunderwaffe terá uma forte componente de estratégia na vertente de criação e gestão da nossa base e como tal, o jogador terá de controlar todos os aspetos operacionais das instalações. E isso passa, claro, pela sua ampliação com novas salas, novos depósitos e novas infraestruturas. Com o tempo, a nossa base subterrânea passará a ser autossuficiente e transformar-se-á numa verdadeira fortaleza.

“A aventura do jogador em Project Wunderwaffe começa com a construção de uma vasta rede de corredores subterrâneos, salas, quartos e instalações básicas de suporte, tais como eletricidade, limpeza e reciclagem de ar. No entanto, para se conseguir obter o derradeiro objetivo, o jogador vai ter de recolher e gerir sensatamente os seus recursos, de forma a construir elementos mais sofisticados tais como laboratórios, centros de operações, centros de espiões, salas de testes, e muitas outras instalações mais avançadas“, referiu Marcin Wenus, CEO da Gameparic.

Project Wunderwaffe ainda não tem data de lançamento concreta e será lançado para PC.