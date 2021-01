Acer apresenta novos monitores gaming com taxa de atualização de 275Hz

A Acer anunciou recentemente três novos modelos de monitores gamer inseridos nas linhas premium Predator e Nitro. Todos os equipamentos trazem diferentes configurações, tamanhos e resoluções. Como curiosidade, um dos modelos tem capacidade de alcançar uma taxa de atualização de 275Hz.

Venha então conhecer melhor os monitores Predator XB273U NX, Predator XB323QK NV e Nitro XV282K KV.

Em outubro do ano passado, a Acer apresentou ao mundo seis novos monitores gaming. E esta apresentação mostrou bem que a fabricante de Taiwan aposta forte neste segmento. Assim, os gamers agradecem, uma vez que conseguem obter e usufruir de uma experiência completamente única e aprimorada durante os vários momentos entusiasmantes do jogo.

Agora a empresa volta à carga e anuncia mais três potentes modelos de monitores.

Acer apresenta novos monitores Predator e Nitro

Com este anúncio, a empresa alarga, assim, o seu interessante portefólio disponível no mercado dos monitores gamer. Os modelos apresentados são o Predator XB273U NX, Predator XB323QK NV e Nitro XV282K KV. Vamos conhecer melhor cada um deles.

Predator XB273U NX

Dos três, este modelo é aquele que oferece a maior taxa de atualização de 275Hz (overclock) e um tempo de resposta de apenas 0,5ms (GtG, ou Grey-to-Grey, o que basicamente significa o tempo que demora um pixel passar de um nível cinza para o seguinte).

Tem 27 polegadas e resolução WQHD de 2560 x 1440. É compatível com HDR e consegue 95% do espectro de cores DCI-P3. O LCD IPS traz uma tecnologia exclusiva da Acer, designada Agile-Splendor, que promete imagens nítidas mesmo em ângulos de visão mais amplos.

Este monitor é compatível com G-Sync e destina-se aos gamers profissionais. Deverá chegar em maio à Europa, Médio Oriente e África por 1.179 euros.

Predator XB323QK NV

O modelo Predator XB323QK NV é maior e tem 31,5 polegadas, com resolução UHD de 3840 x 2160. Também é compatível com G-Sync e tem uma taxa de atualização de 144Hz.

Oferece igualmente tecnologia Agile-Splendor compatível dom HDR e, além disso, conta com um certificado VESA DisplayHDR 400.

Estes dois modelos Predator contam com um conjunto de recursos designados VisionCare 4.0. O objetivo é proteger os olhos e a visão durante as longas horas de jogo ao ajustar brilhos e cores. Para além disso são dos primeiros monitores do mundo a receber uma certificação para os olhos designada T¨V/Rheinland Eyesafe.

O Predator XB323QK NV chegará em maio à Europa, Médio Oriente e África por 1.199 euros.

Nitro XV282K KV

Este é um IPS 4K de 3840 x 2160 e promete um contraste de 100.000.000:1. A Acer não divulgou o tamanho do ecrã, no entanto suspeita-se que possa ser de 28 polegadas.

O modelo é compatível com a AMD FreeSync e consegue uma taxa de atualização de 144Hz. Conta ainda com as tecnologias Agile-Splendor e VisionCare 3.0.

Este modelo também chegará em maio à Europa, Médio Oriente e África por 949 euros.