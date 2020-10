Acer apresenta seis novos e potentes monitores para gamers

A Acer apresentou ao mundo os seus novos e poderosos monitores dedicados ao mundo gaming. Os equipamentos contam com características muito interessantes, como por exemplo, altas taxas de atualização.

Os novos monitores encaixam-se em duas linhas diferentes, sendo que a Predator é direcionada para a tecnologia de ponta. Já a linha Nitro é a versão mais básica, mas com um alto nível de desempenho.

A empresa taiwanesa Acer apresentou recentemente seis novos modelos de monitores voltados para o segmento dos jogos. De entre as poderosas características, salienta-se a tecnologia IPS (On-Plane Switching), que recorre a cristal líquido TFT, e as taxas de atualização elevadas.

Foram então apresentada as suas duas diferentes linhas, a Predator que é a mais potente e orientada para a tecnologia de ponta; e a Nitro que acaba por ser uma versão mais básica mas capaz de oferecer um alto desempenho.

Linha Predator

Esta linha é composta por quatro diferentes monitores e todos eles contam com o G-Sync da Nvidia, IPS e uma elevada taxa de atualização.

Predator X 34 GS

Este modelo traz um ecrã IPS Ultra-Wide de 34 polegadas, com resolução QHD de 3440 x 1440. A Acer garante ainda que o Predator X 34 GS é capaz de uma taxa de atualização de 180 Hz e um tempo de resposta ultra rápido de apenas 0,5 ms. Conta com certificação VESA DisplayHDR 400 que ilumina os detalhes mais finos e, por conseguinte, cria imagens mais nítidas. Vem ainda equipado com duas colunas de 7 W, o que afasta assim a necessidade de equipamentos de som externos.

O Predator X 34 GS deverá ser lançado na Europa em dezembro, a partir de 1.099 euros.

Predator XB323U GX

Trata-se de um modelo também compatível com G-Sync, que traz um ecrã de 32 polegadas e resolução QHD de 2560 x 1440. A taxa de atualização deste equipamento é de 270 Hz e oferece um tempo de resposta de apenas 0.5 ms. A sua fluidez e baixa latência reduzem assim drasticamente o desfoque de movimento durante um jogo de ritmo acelerado. A certificação VESA DisplayHDR 600 indica que o modelo apresenta um processamento de 8 bits e escurecimento local, o que permite que o ecrã se ajuste a cada situação exibida.

O Predator XB323U GX vai chegar à Europa também em dezembro, a partir de 999 euros.

Predator XB273U NV

O Predator XB273U NV foi pensado para oferecer ao jogador uma experiência de jogo o mais confortável possível. Vem com um ecrã cristalino de 27 polegadas com resolução QHD de 2560 x 1440, que alcança uma taxa de atualização de 170 Hz e um tempo de resposta de 1 ms. Traz uma certificação VESA DisplayHDR e sistema Vision 4.0, sendo assim capaz de ajustar o brilho e a temperatura da cor automaticamente.

Este modelo vai ser disponibilizado para a Europa em janeiro de 2021, desde 549 euros.

Predator XB253Q GW

Este é o modelo mais básico da linha Predator. Traz um ecrã de 24,5 polegadas, com tecnologia IPS, resolução FHD de 1920 x 1080 e compatível com o G-Sync. A taxa de atualização é de uns incríveis 280 Hz, conseguindo um tempo de resposta de 0.5 ms.

O Predator XB253Q GW vai chegar à Europa em janeiro de 2021, a partir de 449 euros.

Linha Nitro

Esta linha é a mais simples e conta com dois modelos muito semelhantes. São ideais para jogadores casuais que pretendem obter o máximo nos seus equipamentos. Os dois modelos contam com certificação EyeSafe para prevenção da fadiga ocular.

Nitro XV272U KV

Este modelo conta com uma resolução QHD de 2560 x 1440, Agile-Splendor IPS e uma taxa de atualização de 170 Hz, conseguindo um tempo de resposta de 1 ms. Traz ainda a tecnologia VisionCare 4.0 que se ajusta automaticamente a cada cenário.

O Nitro XV272U KV ficará disponível na Europa em dezembro, desde 469 euros.

Nitro XV272 LV

Por sua vez, este modelo vem equipado com um ecrã FHD de 1920 x 1080, Agile-Splendor IPS que consegue uma taxa de atualização até 165 Hz. Não foi, no entanto, fornecida nenhuma informação acrca do tempo de resposta deste equipamento.

O Nitro XV272 LV vai chegar à Europa em dezembro, desde 319 euros.