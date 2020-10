NOS e Vodafone: Rede móvel vai ficar melhor após acordo histórico

Nas zonas de menor densidade populacional, tipicamente rurais e no interior do país, a NOS e a Vodafone farão uma utilização comum de infraestruturas de suporte à rede móvel (torres, mastros, etc.) e partilharão os seus equipamentos ativos de rádio (antenas, amplificadores e demais equipamentos), sem que haja, porém, partilha de espetro. Deste modo, a NOS e a Vodafone prestarão os seus serviços com base nas tecnologias em utilização 2G, 3G e 4G de uma forma mais eficiente. A acomodação do 5G no presente acordo está dependente da decisão autónoma de cada operador de implementar ou não esta tecnologia.