Há muitos anos que o browser oficial da Microsoft é apenas usado para descarregar outros browsers no Windows. Este é um movimento que a grande maioria faz no momento da instalação do sistema operativo, sendo conhecido e relatado.

A Microsoft parece que quer mudar este movimento e tem, entretanto, uma mudança discreta aplicada. Não quer que use outros browsers para descarregar o novo Edge no Windows 10 e isso já é possível de ser visto.

Microsoft está a mudar as regras do jogo

Desde os tempos do Internet Explorer que este era apenas usado nos primeiros momentos de uma nova instalação do Windows. Todos conhecem a história muitas vezes contada de que este browser é bom apenas para ir buscar outros à Internet.

Hoje esta é cada vez menos uma ação usada, graças à qualidade do Edge e do que oferece. Ainda assim, a Microsoft parece estar a querer mudar o oposto da história. Agora são os outros browsers que se vêm impossibilitados de descarregar o novo Edge.

Browsers não oficiais não podem descarregar o Edge

Agora, quem tentar descarregar o Edge da sua página oficial com o Mozilla Firefox ou o Google Chrome recebe apenas um botão que indica aos utilizadores que o podem testar. Outros browsers, como Internet Explorer, o Edge ou o Opera clicar têm presente a opção de descarregar o browser da Microsoft.

Ao clicar na dita mensagem da página é tentada a abertura da versão mais antiga do Edge, caso esteja presente. Se a versão mais recente estiver instalada, então será essa a ser aberta. Em ambos os casos encaminham os utilizadores para a mesma página, onde pode ser conhecido mais deste browser.

Uma situação que só acontece no Windows

Caso este seja aberto com a versão mais antiga do Edge, então finalmente é possível fazer o download. O botão é alterado e os utilizadores podem finalmente ter acesso a este browser. Qualquer um dos outros browsers mantém a opção de experimentar o Edge.

Não parece decerto lógica esta novidade da Microsoft face às suas posições mais recentes. A empresa tem tentado que o Edge esteja presente no máximo de dispositivos, tendo até forçado a sua instalação no Windows 10. Aparentemente não quer sobretudo outros browsers possam descarregar a nova versão da proposta da Microsoft.