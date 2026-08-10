Microsoft não queria, mas este programador levou o Copilot ao Linux

A disponibilização da IA tem estado focada nos canais mais comuns e que têm maior visibilidade. Isso muda com esta novidade, ainda que não oficial. O Copiloto já pode ser usado no Linux, mas desta vez não foi a Microsoft a tratar disso.

O Copilot e a IA já chegaram ao Linux

O ecossistema Linux continua a não receber a atenção oficial da Microsoft no que diz respeito à inteligência artificial. Sem uma versão do Copilot desenvolvida pelos criadores do Windows para o Linux, a comunidade de código aberto decidiu resolver o problema pelas próprias mãos.

O programador Hayden Barnes lançou um novo projeto independente que permite executar o assistente de IA da Microsoft diretamente no ambiente de trabalho Linux. A solução destaca-se por não se tratar de um mero atalho de navegador, mas sim de uma aplicação construída em GTK.

Como funciona o Copilot para Linux

A grande diferença desta ferramenta reside no nível de integração com a interface do utilizador. Em vez de depender do Microsoft Edge ou de outro navegador para criar uma aplicação web progressiva, o software funciona como um programa independente do sistema.

Apesar de utilizar a versão web do Copilot como base técnica, a estrutura GTK traz vantagens práticas imediatas. A aplicação consegue arrancar com o sistema operativo, integra o lançador de programas e pode permanecer ativa em segundo plano na barra de tarefas. Além disso, os avisos do assistente surgem através do sistema nativo de notificações da distribuição Linux.

Instalação e disponibilidade no GitHub

O projeto já se encontra disponível para consulta e transferência na plataforma GitHub, marcando a primeira versão pública do utilitário. Esta abordagem permite aceder ao assistente de forma rápida e sem ter de manter um browser aberto a consumir recursos.

Por ser um projeto recente e gerido de forma independente, o software continuará a receber ajustes para garantir maior estabilidade. A iniciativa demonstra como a comunidade de software livre consegue colmatar a ausência de suporte oficial por parte das grandes empresas de tecnologia.